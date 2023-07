Cuestionan demora en reconocer nueva bancada afín a Rómulo Roux

Diputados miembros de Cambio Democrático de la facción que respalda a Rómulo Roux. Archivo | La Estrella de Panamá

La aparente negativa de la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en reconocer la nueva bancada “Lo Bueno Viene” liderada por los cuatro diputados que respaldan la gestión del presidente del partido Cambio Democrático (CD) y candidato presidencial de esta agrupación política, Rómulo Roux, ha retrasado la formación de las comisiones legislativas en la Asamblea Nacional.

A esta nueva bancada integrada por los diputados Ana Giselle Rosas, Edwin Zúñiga, Rony Arauz y Génesis Arjona se le tendría que asignar espacios en las diversas comisiones de trabajo, espacios que le serían restados a la bancada de CD encabezada por la facción de la diputada Yanibel Ábrego y otros 12 diputados disidentes de este partido.

Según la diputada Rosas, el lunes pasado durante el periodo de incidencia, tanto ella como la diputada Arjona reiteraron al presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, la solicitud hecha luego de instalado el actual periodo legislativo hace 12 días, para que se reconozca esta nueva bancada.

“Hicimos la reiteración de esta petición porque no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Precisamente es importante que se dé la conformación de esta bancada para que entonces se haga la distribución de los miembros de las distintas comisiones. Ya han pasado varios días después de la instalación de la Asamblea y no vemos mayor avance en la conformación de las comisiones”, indicó.

Precisó que es importante entender que la junta directiva de la Asamblea debe cumplir con el Reglamento Interno, y en atención a eso debe aprobar la nueva bancada y que esa nueva facción parlamentaria tenga su representación en las 15 comisiones de trabajo.

“El Reglamento Interno no establece un plazo específico para el reconocimiento de esta nueva bancada; sin embargo, mientras eso no se dé, no se pueden instalar las comisiones y hay muchos temas importantes para el debate nacional que no avanzarán si no se les da el primer debate en cada una de las comisiones”, indicó.

Según Rosas, históricamente el establecimiento de las comisiones ocurre durante los primeros 15 días después de la instalación del periodo ordinario de sesiones. “Yo quiero pensar que no pasemos de esta semana, entre miércoles o jueves, pero usualmente en los primeros 15 días se han logrado estos acuerdos en cuanto a la representación de los distintos miembros de los partidos o bancadas representadas en la Asamblea. Habrá que estar pendientes y vigilantes”, señaló.

Al ser consultada sobre la aparente negativa de la bancada oficialista en reconocer esta nueva bancada, Rosas precisó que “claro que no les conviene, porque perderían espacio y tendríamos nosotros como partido de oposición la facultad de tener voz y voto en las comisiones, y se sabe que con los votos es que se aprueba que los proyectos avancen y que con los votos es posible introducir modificaciones durante el primer debate”.

Agregó que actualmente la bancada que preside la diputada Yanibel Ábrego está totalmente entregada al PRD, por lo que manifestó que ante los temas de importancia que se deben debatir en la Asamblea, su nueva bancada como partido de oposición tiene que cumplir su rol fiscalizador.

“Sabemos que el contrapeso de nosotros en la Asamblea como fracción parlamentaria en oposición, es importante para la ciudadanía. Así fue como fuimos elegidos en 2019; Cambio Democrático se convirtió en el partido más importante de la oposición y tiene que cumplir con su papel. Nosotros no estamos de acuerdo con la entrega que ha tenido este grupo de diputados al gobierno ni a la facción del PRD, y por eso fue que tomamos la decisión de formar nuestra propia facción parlamentaria”, concluyó la diputada Rosas.

Cortizo se reúne con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional

Laurentino Cortizo, José Gabriel Carrizo y Jaime Vargas Cedida

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa

Encuentro

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se reunió ayer martes en el palacio presidencial con el presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas.

El encuentro, que también contó con la presencia del vicepresidente de la República y candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo Jaén, según la Dirección de Comunicación del Estado tuvo como finalidad fortalecer la colaboración entre los órganos del Estado dentro del marco del respeto y la transparencia en beneficio de la nación.

Cortizo Cohen explicó que durante el encuentro con Vargas fueron revisados temas que requieren la participación estrecha de los dos órganos del Estado con el fin de tomar acciones en armónica colaboración como lo establece la Constitución Política de la República de Panamá, encaminadas en beneficio y protección de los ciudadanos. El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, en los próximos días, el proyecto sobre el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, el cual será uno de los temas más importantes a debatir durante este quinto y último periodo ordinario de sesiones.