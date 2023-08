Calle Uruguay en el olvido y vía Argentina, ¿la Venecia panameña?

La calle Uruguay dejo de ser un área residencial para convertirse en una zona comercial y de vida nocturna. Archivo | La Estrella de Panamá

La ciudad de Panamá, famosa por su rica cultura, enérgico comercio y atractiva vida nocturna, enfrenta una sombría realidad en dos de sus áreas más emblemáticas: la calle Uruguay y la vía Argentina.

La calle Uruguay, en sus días dorados, atrajo a visitantes y turistas de todas partes, ofreciendo una vibrante experiencia nocturna y diversión inigualable. Sin embargo, hoy en día, esta icónica calle yace en el más triste olvido y decadencia, mientras los negocios luchan por mantenerse a flote, y locales emblemáticos han cerrado sus puertas, dejando un rastro de tristeza en la zona.

La vía Argentina, una concurrida arteria comercial que antes irradiaba vida y movimiento, enfrenta una realidad preocupante cada vez que las lluvias hacen acto de presencia, convirtiéndose en una versión panameña de Venecia.

Las calles se inundan, afectando gravemente a los negocios locales y dificultando la movilidad de los ciudadanos. Comerciantes y residentes claman por soluciones concretas y una mayor atención a la infraestructura de drenaje por parte de las autoridades, denunciando la falta de acción durante la pasada administración alcaldicia.

Hoy la ex vicealcaldesa Raisa Banfield es una crítica a las acciones de la actual administración alcaldicia y acciones del Gobierno de turno, pero fue justo la inacción y falta de compromiso durante el mandato de la ex vicealcaldesa Raisa Banfield ha sido señalada como un factor clave en el deterioro de la calle Uruguay, como lo plantea uno de los comerciantes que tuvo un negocio floreciente en su momento, pero terminó con deudas porque el negocio se fue. No quiso que se publicara su nombre, porque “para qué”, dijo, pero su pérdida todavía la resiente, afirmó.

Y es que a pesar de haber prometido apoyar a los negocios locales y revitalizar la zona, la falta de medidas concretas llevó a comerciantes y residentes a enfrentar dificultades y pérdidas económicas. La comunidad clama por un liderazgo decidido y responsable para restaurar el esplendor perdido de esta emblemática calle.

Se necesita un liderazgo sólido y comprometido que se haga cargo de la revitalización de estas importantes áreas de la ciudad de Panamá. La responsabilidad recae ahora en las actuales autoridades municipales para tomar medidas concretas y poner fin al olvido de la calle Uruguay y la amenaza constante de inundaciones en la vía Argentina.

Según datos oficiales del gobierno municipal, la calle Uruguay fue en un tiempo un centro neurálgico para la vida nocturna y el turismo en la ciudad de Panamá, atrayendo a visitantes de todas partes. Sin embargo, a lo largo de los años, su popularidad ha disminuido debido a la falta de inversión y la ausencia de una visión clara para su desarrollo. La actual administración alcaldicia debe enfrentar el reto de revitalizar esta icónica zona y devolverle su antiguo esplendor.

La protección de la vía Argentina de futuras inundaciones también es una tarea imperante. Durante la pasada Administración alcaldicia, las medidas para mejorar la infraestructura de drenaje fueron insuficientes, lo que ha llevado a comerciantes y residentes a enfrentar las consecuencias devastadoras de estas inundaciones recurrentes.

Es fundamental que la actual o futura administración tome las riendas y adopte soluciones efectivas para prevenir futuros desastres en esta vital vía comercial.

La Ciudad de Panamá alberga un valioso patrimonio y la promesa de un futuro próspero. La restauración de la calle Uruguay y la protección de la vía Argentina son desafíos que exigen una respuesta decidida y una visión clara para revitalizar estas zonas esenciales que alguna vez dieron vida y vitalidad a la capital panameña.