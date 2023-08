CAPATEC lanza su evento anual de tecnología: Disrupt-It 2023

La Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC), lanzó oficialmente la edición 2023 de su evento anual de tecnología DISRUPT-IT, mediante el cual se busca impulsar el ecosistema digital y aumentar la competitividad en el país.

Carolina De La Guardia, Vicepresidenta de CAPATEC, explicó que Disrupt It es el esperado encuentro anual de Innovación y Tecnología, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre próximo en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, el cual tiene como principal objetivo promover el ecosistema digital y de innovación en Panamá, fomentando un entorno empresarial favorable.

“Estamos complacidos por este gran aporte al país de CAPATEC que, a través del Disrupt-It, busca cumplir con sus principales objetivos como los son: Promoción del Ecosistema de Innovación y Tecnología, Promoción de la Estrategia Panamá HUB Digital, Impulsar la digitalización de las Empresas, Identificación de oportunidades de negocio a los participantes, entre otros”, señaló Carolina De La Guardia.

El principal objetivo de CAPATEC es fortalecer el ecosistema de innovación y tecnología en el país, ofreciendo oportunidades mediante la realización de programas y proyectos que permiten el desarrollo de la industria local e internacional, a través de un evento como DISRUPT-IT que busca establecer a Panamá como un hub digital para la región.

De La Guardia añadió que este año vuelve el IT SHOW, donde se estarán presentando las últimas tecnologías y tendencias como lo son: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial, Robótica, entre otros, que representan las distintas ofertas tecnológicas e innovadoras que se están desarrollando en Panamá.

Se informó que además del IT SHOW, este evento tecnológico contará con conferencias de altísimo nivel, abordando temas de tendencias e interés como: AI, FINTECH y el FUTURO DISRUPTIVO impartidos por expertos nacionales e internacionales dentro de los cuales se destacan:

• Chris Colbert, Ex Director Gerente del Harvard Innovation Labs con su conferencia “Technology is Dead.”

• Mónica Taher, Vicepresidente de Marketing para Rocketfuel con la conferencia “Creando una Nueva Era del Fintech,” seguido por un Panel de Mujeres en FINTECH con Empresarias Líderes del Sector.

• Farooq Anjum, Profesor Asociado de la Universidad de Harrisburg con la conferencia de “AI´S Promise and Peril: Charting a Course for Business Success.”

En ambos días habrá espacios de NETWORKING para que todos los participantes de todos los sectores puedan fortalecer y expandir su red de contactos y sus relaciones comerciales con potenciales clientes y aliados.

Este evento anual a través de los años ha reunido a más de 4 mil personas, 25 conferencistas de primer nivel, 500 empresas líderes en el ámbito tecnológico y más de 10 instituciones académicas.