Las 5 claves que marcaron hoy Panamá y el mundo | 10 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este viernes 10 de abril, con noticias que abarcan el ámbito político, institucional e internacional.

-La Contraloría General de la República de Panamá negó haber irrumpido en el Ministerio Público de Panamá o interferido en investigaciones en curso, en respuesta a señalamientos recientes.

-La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informaron que ya está habilitado el registro para acceder al programa de subsidio al combustible dirigido a transportistas, una medida que busca aliviar los costos del sector.

-Vence el plazo para las postulaciones al cargo de magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, proceso que cuenta con 14 aspirantes, entre ellos el actual magistrado Alfredo Juncá, quien aspira a la reelección.

-Estados Unidos lidera la evaluación técnica del Puente de las Américas, tras el reciente incidente, y se espera un informe clave para la próxima semana.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país se prepara para un posible ataque contra Irán si fracasan las negociaciones previstas en Pakistán o si se rompe el alto el fuego acordado recientemente.