Las 5 claves que marcaron hoy Panamá y el mundo | 10 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este viernes 10 de abril, con noticias que abarcan el ámbito político, institucional e internacional.<b>-La Contraloría General de la República de Panamá negó haber irrumpido en el Ministerio Público</b> de Panamá o interferido en investigaciones en curso, en respuesta a señalamientos recientes.<b>-La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre</b> informaron que ya está habilitado el registro para acceder al programa de subsidio al combustible dirigido a transportistas, una medida que busca aliviar los costos del sector.<b>-Vence el plazo para las postulaciones al cargo de magistrado del Tribunal Electoral de Panamá</b>, proceso que cuenta con 14 aspirantes, entre ellos el actual magistrado Alfredo Juncá, quien aspira a la reelección.<b>-Estados Unidos lidera la evaluación técnica del Puente de las Américas</b>, tras el reciente incidente, y se espera un informe clave para la próxima semana.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, advirtió que su país se prepara para un posible ataque contra Irán si fracasan las negociaciones previstas en Pakistán o si se rompe el alto el fuego acordado recientemente.