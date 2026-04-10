Panamá impulsa alianza logística con Paraguay para exportaciones

Paraguay mira a Panamá como puente logístico para expandir sus exportaciones hacia nuevos mercados internacionales. La Unión de Industriales de Paraguay (UIP) expresó este interés durante una reunión sostenida este viernes 10 de abril en Asunción con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez.

El encuentro formó parte de la agenda oficial del ministro de Relaciones Exteriores en el país sudamericano, donde también sostuvo conversaciones con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, orientadas a fortalecer los vínculos bilaterales.

En un comunicado conjunto, ambos cancilleres destacaron las fortalezas estratégicas de sus países. Reconocieron a Panamá como un centro logístico, de comercio y conectividad global, mientras resaltaron la capacidad productiva y el potencial exportador de Paraguay.

La reunión con el sector industrial paraguayo se realizó en la sede de la UIP, gremio que agrupa a 100 organizaciones y 1,500 empresas de sectores como alimentos, confección, construcción, salud, plásticos y metalurgia. Su presidente, Enrique Duarte, junto con el vicepresidente de Asuntos Internacionales, Carlos Insfran, encabezaron el encuentro.

Paraguay, considerado el país sudamericano con mayor crecimiento en la última década, ocupa posiciones relevantes en la producción global: es el sexto productor mundial de soya, el décimo de carne vacuna, el mayor productor de energía limpia, el sexto exportador de arroz y uno de los principales productores industriales de químicos.

Los industriales han identificado 24 sectores estratégicos para exportación, lo que refuerza su interés en utilizar la infraestructura logística panameña como plataforma para acceder a mercados de Centroamérica, el Caribe y Asia.

Durante el encuentro, el canciller Martínez-Acha Vásquez planteó la posibilidad de que exportadores paraguayos establezcan operaciones en zonas francas en Panamá, con el objetivo de facilitar la reexportación de sus productos.

“Ponemos nuestra plataforma logística al servicio de los productores y exportadores de Paraguay”, afirmó el ministro panameño.

Añadió que esta cooperación podría traducirse en el desarrollo de centros de acopio y frigoríficos que permitan una reexportación ágil y segura, fortaleciendo la confianza en los mercados internacionales.

“Podemos crear un bloque binacional confiable”, subrayó.