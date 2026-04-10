Panamá impulsa alianza logística con Paraguay para exportaciones

Paraguay mira a Panamá como puente logístico para expandir sus exportaciones hacia nuevos mercados internacionales. La <b>Unión de Industriales de Paraguay (UIP)</b> expresó este interés durante una reunión sostenida este viernes 10 de abril en Asunción con el canciller panameño, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha Vásquez</a></b>.El encuentro formó parte de la agenda oficial del ministro de Relaciones Exteriores en el país sudamericano, donde también sostuvo conversaciones con su homólogo paraguayo, <b>Rubén Ramírez Lezcano</b>, orientadas a fortalecer los vínculos bilaterales.En un comunicado conjunto, ambos cancilleres destacaron las fortalezas estratégicas de sus países. Reconocieron a Panamá como un <b>centro logístico, de comercio y conectividad global</b>, mientras resaltaron<b> la capacidad productiva y el potencial exportador de Paraguay</b>.La reunión con el sector industrial paraguayo se realizó en la sede de la UIP, gremio que agrupa a <b>100 organizaciones</b> y <b>1,500 empresas</b> de sectores como alimentos, confección, construcción, salud, plásticos y metalurgia. Su presidente, <b>Enrique Duarte</b>, junto con el vicepresidente de Asuntos Internacionales, <b>Carlos Insfran</b>, encabezaron el encuentro.<b>Paraguay, considerado el país sudamericano con mayor crecimiento en la última década</b>, ocupa posiciones relevantes en la producción global: es el sexto productor mundial de soya, el décimo de carne vacuna, el mayor productor de energía limpia, el sexto exportador de arroz y uno de los principales productores industriales de químicos.Los industriales han identificado<b> 24 sectores estratégicos para exportación</b>, lo que refuerza su interés en utilizar la infraestructura logística panameña como plataforma para acceder a mercados de Centroamérica, el Caribe y Asia.Durante el encuentro, el canciller <b>Martínez-Acha Vásquez</b> planteó la posibilidad de que exportadores paraguayos establezcan operaciones en zonas francas en Panamá, con el objetivo de facilitar la reexportación de sus productos.<i>'Ponemos nuestra plataforma logística al servicio de los productores y exportadores de Paraguay'</i>, afirmó el ministro panameño.Añadió que esta cooperación podría traducirse en el desarrollo de centros de acopio y frigoríficos que permitan una reexportación ágil y segura, fortaleciendo la confianza en los mercados internacionales.<i>'Podemos crear un bloque binacional confiable'</i>, subrayó.