Blandón cuestiona que se burle la justicia con el Parlacen

José Blandón. Archivo | La Estrella de Panamá

El candidato presidencial y presidente del opositor Partido Panameñista, José Isabel Blandón expresó su rechazo a la posible juramentación hoy lunes de los hermanos Ricardo y Enrique Martinelli Linares, como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“Mi posición con respecto al Parlacen es conocida. Siempre he estado opuesto a que sea utilizado como escudo para burlar la acción de la justicia”, indicó.

Señaló que con la bandera panameñista salieron dos diputados al Parlacen, uno de los cuales es AlcibiadesVásques, quien asegura, es panameñista de “tuerca y tornillo”; y el otro, es José Ramos, del Partido Popular, quien fue postulado por acuerdos de alianza en el 2019.

“Nuestra posición es que no se presten para usar la institución como herramienta para el juega vivo. Son actos como este pretendido acto de juramentación lo que desprestigia al PARLACEN y genera rechazo en la ciudadanía”, sostuvo Blandón.

El pasado viernes los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, no lograron juramentarse como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en la su subsede regional, ubicada en Amador. Según dos diputados panameños del Parlacen, los hermanos Martinelli Linares podían juramentarse virtualmente, sin viajar a la sede en Guatemala. No obstante, en esa sesión no hubo el quorum para votar, lo que se espera ocurra hoy en horas de la mañana.