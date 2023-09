'No me callan, no me intimidan', dice Torrijos ante proceso de expulsión

Martín Torrijos, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Popular Archivo | La Estrella de Panamá

Como era de esperar, el perredista Martín Torrijos y candidato presidencial por el Partido Popular reaccionó a la solicitud de expulsión del Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentada el pasado lunes 4 de septiembre por Víctor De Gracia, ante el fiscal general del colectivo político Roy Torres.

El hijo del fundador del PRD, Omar Torrijos Herrera, manifestó en una entrevista en el noticiero matutino de RPC Radio que a pesar de sus amenazas, de las destituciones y del proceso de expulsión en su contra, nada va a cambiar la realidad al que han llevado al PRD.

“No me callan, no me intimidan, no intimidan a la membresía del partido que han venido destituyendo, porque no piensan igual que ellos, porque tienen valores distintos a los que ellos practican. Hagan lo que quieran, esto es irreversible la debacle del PRD y a donde nos han llevado quienes dirigen el partido es realmente irrecuperable”, exclamó Torrijos.

Indicó que no le extraña que traten de expulsarlo del partido cuando saben que los que han traicionado al torrijismo y la confianza de las bases del PRD, son ellos mismos, “toda la sociedad sabe que sus intereses solo son económicos, de seguir acumulando fortuna no importa a qué costo, valiéndose de cualquier artimaña y olvidándose de dos aspectos fundamentales del torrijismo, que es la ética y la moral”.

Durante la presentación formal de la solicitud de expulsión de Torrijos del PRD, Víctor De Gracia (el denunciante) arremetió en su contra y dijo “que de torrijista solo tiene el apellido, no su conducta”.

Ante estos señalamientos, Martín respondió que no va caer en la diatriba y en lo bajo que han caído en la política “yo no soy como ellos que atacan a la familia, que injurian a la familia, que se valen de recursos para atacar y tratar de denigrar porque ante la falta de argumentos lo de ellos es la descalificación”.

“Ellos saben que moralmente están descalificados, que hay una base del partido que tiene dignidad, que tiene principios y que no los sigue; por más que traten de expulsarnos, por más que traten de denigrar, de injuriar a mi familia, no van a cambiar el objetivo”, señaló.

El candidato presidencial del PP manifestó que está preparado “para lo que quieran” y que después de la contienda electoral el 5 de mayo de 2024, verá los temas internos del partido al que actualmente pertenece.

¿Qué representaría para el PRD la expulsión de Martín Torrijos?

Para el asesor de campañas políticas Julio Villalobos, expulsar al hijo del general Omar Torrijos Herrera del PRD sería la gota que derramaría el vaso, no solo por lo que simboliza la acción misma, sino por el difícil contexto electoral que atraviesa el oficialismo.

“Representaría, en guardadas proposiciones, lo mismo que la inhabilitación de un determinado candidato en pleno periodo electoral”, opina Villalobos.

Sostuvo que cualquier acción que involucre la manipulación del contexto electoral a través de inhabilitación o expulsión en una franja de tiempo cercana a las elecciones, lo que provocaría es la victimización de la figura en cuestión “si el oficialismo por algún motivo intentara intervenir de esta forma para perjudicar o favorecer determinadas aspiraciones, dada la enorme experiencia política del PRD, cabría lugar a suspicacias sobre las verdaderas motivaciones de trasfondo”. Agregó que “de estos menesteres, el PRD es el partido con mayor formación política y el que más sabe de matraqueo, no cabe el actuar inocente de sus acciones políticas, menos en gobierno”.

Pedro Sittón, analista político, opinó que la probable expulsión que se haga a Martín Torrijos, lo único que indica es la grave división política que mantiene el PRD, tanto a nivel interno como externo que lo va a llevar a un descalabro electoral para las elecciones de mayo de 2024 a través de su candidato, José Gabriel Carrizo.

“Si Torrijos llegara a ser expulsado del PRD quedará marcado con las palabras 'traidor' y 'desleal' al partido que fundó su padre, el general Omar Torrijos Herrera, lo que sería considerado por los actuales dirigentes de la agrupación como una traición al torrijismo”, agregó.