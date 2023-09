Moradores de Coclesito plantean su posición sobre el contrato minero

Los moradores esperan que los beneficios de la mina también permeen a las comunidades. Cedida

En la sesión de consulta del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá realizada este miércoles 6 de septiembre en la comunidad de Coclesito, en el distrito Omar Torrijos Herrera, un grupo de moradores abogó por que se tome en cuenta a los proveedores locales y que se pueden hacer mejoras al documento.

Durante el séptimo día de la discusión del contrato entre el Estado y Minera Panamá, Abel Oliveros, residente de la comunidad expuso los beneficios que ha tenido la comunidad con la mina, sin embargo, indicó que deben revisar algunos conceptos que los coloca 'vulnerables'. pic.twitter.com/d67W2ILXEY — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) September 6, 2023

Tras las manifestaciones contra el contrato minero en la ciudad de Panamá este 5 de septiembre se celebró la consulta ciudadana en Coclesito, en la que expusieron puntos a favor y en contra.

Continúa la sesión permanente del 1er debate al Proyecto de Ley 1043, sobre el contrato minero, que lleva a cabo la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Hoy se desarrolla en la Casa del Pueblo de Coclesito, distrito de Omar Torrijos Herrrera de Colón. #TuVozImporta pic.twitter.com/NUFufz4DeS — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 6, 2023

Entre los puntos favor están las mejoras que ha tenido el área en infraestructuras y los ingresos que se han generado para el Municipio de Omar Torrijos Herrera.

Pamela Polanco, de la Tesorería Municipal de Omar Torrijos Herrera, recordó que en febrero de 2020 ellos recibieron las primeras regalías de la mina.

También planteó que el 90% de los ingresos en ese municipio están ligados a la mina.

Mientras que Abel Oliveros, residente del sector, indicó que ellos vivían en un pueblo fantasma y que un viaje a Penonomé significaba un día de ida y un día de vuelta.

MINERÍA // Avanza el séptimo día de debate al proyecto de ley 1043 que establece el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá S.A., desde Coclesito en la provincia de Colón. #Panamá pic.twitter.com/qM90yFFsxD — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) September 6, 2023

Oliveros le pidió al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, que se revise el contrato minero porque hay conceptos que vuelven vulnerables a los residentes.

“Como panameño y joven emprendedor local, a mi me interesa crecer profesionalmente… como he sido proveedor he ido avanzando, no me han regalado nada.. tengo esperanza de mejor la calidad de vida”, indicó Oliveros.

Por su lado, Noemí Solís, quien es proveedor local de la mina y residente del área, expresó que ella y todas las comunidades alrededor del proyecto minero tienen derecho a desarrollarse.

Solís espera que pongan como prioridad a los proveedores locales, aunque no estén desarrollados al 100%.

La proveedora también señaló que ella esperaba que la empresa le diera la oportunidad de crecer “porque hay personas con la capacidad y el interés” que esos recursos también permeen dentro de las comunidades.

La anterior consulta fue en Donoso, en donde también hablaron grupos a favor y en contra de la mina.

Luego de visitar Coclesito la consulta ciudadana se trasladará al distrito de La Pintada, la cual será la última comunidad en que los moradores expresen sus puntos de vista del contrato.

Posteriormente, los diputados regresarán a la Comisión de Comercio, en donde deberán darle el primer debate al proyecto de ley del contrato antes de enviarlo al pleno de la Asamblea Nacional.