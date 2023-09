Petro y Cortizo sostendrán una reunión bilateral

Se estima que más de 330.000 migrantes han atravesado la selva darienita en su camino a Norteamérica. Carlos Lemos | EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, sostendrán una reunión bilateral aprovechando el septuagésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en Nueva York, Estados Unidos, entre el 19 y 26 de septiembre de 2023.

“Compartimos con Colombia muchas cosas, no solo historia (...) hay muchos temas propositivos que pueden ayudar a avanzar una agenda, donde la migración se incluya”, aseveró la canciller de Panamá, Janaina Tewaney.

Ambos países enfrentan una creciente crisis migratoria en la frontera que comparten. Se estima que hasta agosto cerca de 300.000 personas han cruzado la selva de Darién, que posteriormente son transportadas en buses hasta la frontera con Costa Rica. La problemática ha generado tensión entre ambas regiones hermanas.

La visión de Panamá de los flujos migratorios está inclinada a un tema humanitario. En Colombia, sin embargo, la migración irregular es un derecho de tránsito.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Archivo | EFE

A pesar de las diferentes posturas, todos los países que están experimentando los efectos de la crisis migratoria coinciden en que la solución no puede ser unilateral, sino regional.

Las autoridades panameñas señalan que la selva darienita les impide establecer un registro certero del número de migrantes que ingresa por esta ruta. Y por tanto correspondería a los colombianos hacer ese recuento. Pero ocurre que los números de migrantes que reporta Colombia no concuerdan con los que recibe Panamá. Colombia, en su parte, argumenta que los migrantes tienen derecho a un tránsito libre en su búsqueda por una mejor vida.

Muy recientemente el presidente colombiano se reunió con su homólogo costarricense Rodrigo Chaves.

En ese encuentro, los mandatarios abordaron diversos temas. Sobre migración, Petro dijo escuetamente que es “un fenómeno creciente sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana”.

Para ciertos sectores de la sociedad panameña, el encuentro de los mandatarios no fue prudente. Mientras Petro soltaba estas declaraciones en Costa Rica, Panamá se quejaba abiertamente de Colombia y de los organismos internacionales por el abordaje de la crisis migratoria y los pocos controles en la frontera.

Petro, en lugar de enfrentar la problemática con Panamá, había decidido discutirlo con Chaves. Pero posteriormente se confirmó que el encuentro entre Petro y Chaves no estaba programado, y se produjo debido a que la Universidad de La Paz lo invitó a recibir un reconocimiento.

Darién es una de las rutas más usadas por personas para migrar desde el sur hasta el norte de América. En su paso por la selva, los migrantes se exponen a la violación de sus derechos humanos.

Por ejemplo, ayer la policía panameña rescató a 150 migrantes que eran trasladados en varias embarcaciones por la comarca indígena Guna Yala. Eran personas de origen ecuatoriano, colombiano, chino, peruano y bangladesí, en embarcaciones dirigidas por colombianos.

Otros migrantes se exponen a la trata de personas, bandas criminales e incluso violencia sexual. Este año la justicia panameña ha rescatado a 210 personas víctimas de trata de personas. Y se espera que próximamente el ministro de Seguridad, Juan Pino, anuncie medidas internas para salvaguardar la seguridad nacional.

Hay otros migrantes que entran, pero nunca salen de la selva. Y es muy difícil contabilizar cuántos son, por la ausencia de datos fiables sobre el número de personas que ingresa a la ruta.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las “múltiples violaciones y abusos” a los que se enfrentan los migrantes que atraviesan el tapón de Darién.

El paso de migrantes irregulares por el área protegida de Darién también está dejando un impacto ambiental. A su paso los migrantes dejan toneladas de basura y defecan en los ríos contaminando las fuentes de aguas de las poblaciones indígenas. El tránsito irregular también ha provocado la erosión de tierras.

En este periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, Panamá también abordará el asunto con otros países involucrados en el tema migratorio. En el encuentro, Cortizo dará su último discurso como mandatario panameño debido a que concluye su periodo en mayo del próximo año (2023). Se espera que el mandatario hable el 19 de septiembre.

Capacidad gubernamental

El director de Migración de Colombia, Fernando García, avanzó en el programa “En Contexto” de Eco Tv que su gobierno se ha visto rebasado por los flujos de migrantes sin precedentes. Manifestó que su país no tiene la capacidad de atender el conjunto de gente que sale desde Colombia rumbo a Panamá. “De Colombia a Panamá salen personas por Darién, pero también por el Atlántico del golfo de Urabá, además por el océano Pacífico provenientes de Ecuador con ruta hacia Panamá para avanzar a Estados Unidos”, explicó.

“Si estamos hablando exclusivamente del flujo migratorio que pasa por Darién, tendríamos que decir que Colombia lo controla parcialmente, pero hemos sido firmantes de la Convención Internacional de Derechos Humanos, y en este contexto no hay necesidad de saber quiénes viajan, sino mejorar las condiciones del viaje”, afirmó el funcionario ante los reclamos de Panamá sobre la cantidad de personas que cruzan la selva de Darién.

García añadió que no se trata de que su país haga lo que Panamá quiere, ya que ese no es el “concepto de las relaciones que se debe tener entre hermanos”. La idea, agregó, es buscar salidas conjuntas porque los migrantes no pararán de llegar, y si un país frena el paso afecta al vecino, razón por la que es de urgencia una reunión a nivel presidencial para adoptar políticas de gobernanza sobre el tema de forma coordinada.