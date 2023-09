PP, Moca y PAIS, contra reloj para pactar sus alianzas

Martín Torrijos Espino Archivo | La Estrella de Panamá

El Partido Popular (PP), el Movimiento Otro Camino (Moca) y el Partido Alternativa Social Independiente (PAIS) son las únicas agrupaciones políticas que hasta el momento no han formalizado alianza o acuerdo con otros partidos, a escasos 11 días de cerrar el plazo, el próximo 30 de septiembre, para concretar sus coaliciones presidenciales.

Por el lado de Moca, y según lo dicho por su candidato presidencial Ricardo Lombana, pareciera no haber posibilidad de una alianza formal con otros partidos políticos, pero este asegura que sectores o grupos de diversos partidos podrían respaldar su candidatura.

“No sé porqué se insiste en que estamos solos, si corriendo solo, como dicen, sacamos casi 400.000 votos en la elección pasada [...] Hemos venido construyendo alianzas con candidatos independientes, como el candidato a la Alcaldía de Panamá Edison Broce y candidatos a diputados, y todavía faltan otros anuncios importantes que se van a hacer, algunos antes del 30 de septiembre, y otros después del 30 de septiembre”, precisó.

Insistió en que la política ha cambiado mucho y que gran parte de la población está cansada de los partidos tradicionales. “Nuestra alianza se está construyendo con muchos ciudadanos independientes, muchos ciudadanos de partidos políticos y lo que he dicho en todo momento, cualquier candidato, cualquier partido que esté dispuesto a aceptar una serie de puntos que el Movimiento Otro Camino ha puesto sobre la mesa, nosotros encontraremos la fórmula de ponernos de acuerdo”, indicó.

Ricardo Lombana Archivo | La Estrella de Panamá

PP conversa con PAIS

Mientras que el Partido Popular, que tiene como candidato presidencial al exmandatario perredista Martín Torrijos mantiene conversaciones con el Partido Alternativa Social Independiente (PAIS).

A pesar de estas conversaciones, el abanderado presidencial del PP, Martín Torrijos, manifestó que las alianzas no solo son entre los partidos.

“Las alianzas no solo son entre los partidos. Las alianzas requieren incorporar a panameños que no están dentro de los partidos políticos y lograr una visión común para poder enrumbar este país” MARTÍN TORRIJOS ESPINO

CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PP

“Las alianzas requieren incorporar a panameños que no están dentro de los partidos políticos y lograr una visión común para poder enrumbar este país por caminos de decencia y democracia”, señaló.

José Alberto Álvarez Gustavo Aparicio | La Estrella de Panamá

Torrijos Espino anunció que a fin de mes se lanzará de manera oficial el movimiento Panamá Posible, organización donde panameños de distintos colectivos políticos y los que no militan en partidos políticos puedan incorporarse y llevar este mensaje de esperanza, de solidaridad, el mensaje de ese país más justo y equitativo que quiere y va a construir con el apoyo de la población.

PAIS definirá su rumbo

Mientras que el presidente de PAIS, José Alberto Álvarez, anunció que el Directorio Nacional del partido se reunirá mañana miércoles a las 10:00 de la mañana para definir qué rumbo tomará el partido para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Álvarez, quien es el candidato presidencial de este partido, manifestó que el Directorio tiene sobre la mesa dos opciones: ir solos con candidato propio, o ir en alianza con el Partido Popular (PP) y su candidato Martín Torrijos.

Al ser consultado si ya queda descartado que PAIS se integre a la alianza formada por Cambio Democrático y el Partido Panameñista, luego de que el panameñismo los expulsara de las conversaciones de alianza, Álvarez manifestó que el Directorio Nacional está muy en contra de una alianza en ese sentido, “eso es casi no probable”.

Señaló que como partido fueron mal tratados por el Partido Panameñista que hasta llegó a emitir una resolución que excluía a PAIS de las negociaciones de alianza.

“En política uno suma, no resta, la verdad que todas las personas que me encuentro en la calle me dicen que fue inconcebible que gente con tanta experiencia y que un partido, con casi cien años, hiciera eso; pero bueno, lo hicieron y ellos tienen una resolución que les impide conversar con nosotros”, puntualizó.

Blandón busca acercamiento con PAIS

Al respecto, el presidente del panameñismo José Blandón sostuvo que el partido realizará el próximo domingo 24 de septiembre su convención, en la que se espera ratificar la alianza o la nómina presidencial con CD.

Manifestó que también se está coordinando cómo se unifican los mensajes de ambos partidos, comunicacionalmente hablando y la agenda e igualmente sumar a otros movimientos, partidos y personas a la alianza ya formada.

“Esta semana debemos reunirnos con el presidente de PAIS y con grupos disidentes del Molirena y también con algunas candidaturas independientes a cargos como diputados y alcaldes en distintas partes del país que han mostrado interés de sumarse a este esfuerzo”, detalló.

Blandón aseguró que el encuentro con el presidente de PAIS debe darse hoy martes, antes de la reunión del Directorio de PAIS.

Blandón también se refirió al anuncio del gobernante PRD, que tendrá al exministro Camilo Alleyne como candidato a la Vicepresidencia de la República por la alianza oficialista liderada por José Gabriel Carrizo.

En tal sentido, Blandón, además de expresar su respeto por Alleyne como profesional de la medicina, consideró que este no aporta nada a lo que ya representa el candidato presidencial del oficialismo. “Yo lo veo más bien como una figura transaccional en el sentido de que si ellos consiguen a alguien que le sume fuera del PRD antes del 30 de octubre para sumar a esa otra persona, sino pues se quedará”, concluyó.