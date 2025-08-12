  1. Inicio
Comité Olímpico: Emily Santos podrá participar en la final de los 200 metros pecho en los Panamericanos Junior

La final de la prueba se llevará a cabo a las 4:16 p.m. | Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 12/08/2025 10:16
La nadadora panameña logró este domingo 10 de agosto la medalla de oro en la final de la prueba de los 100 metros pecho, con tiempo de 1:08.44 minutos.

El Comité Olímpico de Panamá informó la mañana de este martes 12 de agosto que Emily Santos sí estará en la final de los 200 metros pecho.

Luego de apelación, se confirma que Santos disputará la final de la prueba tras terminar su serie clasificatoria con tiempo de 2:30.08 minutos, imponiendo, además, nuevo récord para Juegos Panamericanos Junior.

Más temprano el COP informó que formalizó su apelación por la descalificación de Santos en la prueba de natación de los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, Paraguay.

De acuerdo con el COP, el juez de la prueba aduce que en el desplazamiento Santos da “más de una patada de mariposa en la salida”.

Sin embargo, el COP planteó que en una simple observación del video existente de la carrera “claramente y de manera equívoca se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada”.

“De haber sido así, hubiera salido mucho más adelante y tal cual como se observa no sale de primera en la sumergible si no que sale cuarta como se observa en el video”, destacó el COP en un comunicado divulgado la mañana de este 12 de agosto.

La nadadora panameña logró este domingo 10 de agosto la medalla de oro en la final de la prueba de los 100 metros pecho, con tiempo de 1:08.44 minutos, en evento celebrado en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, Paraguay.

Santos estableció un nuevo récord en Juegos Panamericanos Junior rompiendo su propia marca conseguida en la serie de clasificación este domingo (1:08.55 minutos).

