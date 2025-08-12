Comité Olímpico: Emily Santos podrá participar en la final de los 200 metros pecho en los Panamericanos Junior

El Comité Olímpico de Panamá informó la mañana de este martes 12 de agosto que Emily Santos sí estará en la final de los 200 metros pecho.

Luego de apelación, se confirma que Santos disputará la final de la prueba tras terminar su serie clasificatoria con tiempo de 2:30.08 minutos, imponiendo, además, nuevo récord para Juegos Panamericanos Junior.

Más temprano el COP informó que formalizó su apelación por la descalificación de Santos en la prueba de natación de los 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, Paraguay.

De acuerdo con el COP, el juez de la prueba aduce que en el desplazamiento Santos da “más de una patada de mariposa en la salida”.

Sin embargo, el COP planteó que en una simple observación del video existente de la carrera “claramente y de manera equívoca se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada”.