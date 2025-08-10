El panameño Patrick Taylor clasifica a la final en Skeet de los II Juegos Panamericanos Junior

El tirador panameño <b>Patrick Taylor</b> logró avanzar a la final en la modalidad de <b>Tiro Deportivo</b>, prueba <b>Skeet</b>, en los <b>II Juegos Panamericanos Junior</b> que se celebran en <b><a href="/tag/-/meta/asuncion-2025">Asunción, Paraguay</a></b>.Taylor consiguió su pase tras un excelente desempeño durante la Fase Clasificatoria, donde <b>impactó 21 platos en la Ronda 4 y 16 en la Ronda 5</b>, ambas disputadas en el segundo día de competencia. <b>Con un total acumulado de 100 de 125 platos, el atleta se ubicó en el quinto lugar general</b>, asegurando uno de los seis cupos disponibles para la gran final.<b>La competencia final dará inicio a las 10:00 am</b>, donde Patrick buscará dejar en alto el nombre de Panamá y pelear por una medalla en esta importante cita deportiva continental.