El panameño Patrick Taylor clasifica a la final en Skeet de los II Juegos Panamericanos Junior

El tirador panameño Patrick Taylor logró avanzar a la final en la modalidad de Tiro Deportivo, prueba Skeet, en los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay.

Taylor consiguió su pase tras un excelente desempeño durante la Fase Clasificatoria, donde impactó 21 platos en la Ronda 4 y 16 en la Ronda 5, ambas disputadas en el segundo día de competencia. Con un total acumulado de 100 de 125 platos, el atleta se ubicó en el quinto lugar general, asegurando uno de los seis cupos disponibles para la gran final.

La competencia final dará inicio a las 10:00 am, donde Patrick buscará dejar en alto el nombre de Panamá y pelear por una medalla en esta importante cita deportiva continental.