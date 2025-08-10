  1. Inicio
El panameño Patrick Taylor clasifica a la final en Skeet de los II Juegos Panamericanos Junior

El atleta panameño Patrick Taylor avanzó a la gran final de tiro Skeet, buscando una medalla para Panamá en Asunción 2025.
El atleta panameño Patrick Taylor avanzó a la gran final de tiro Skeet, buscando una medalla para Panamá en Asunción 2025. Comité Olímpico de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 10/08/2025 12:37
Con un total de 100/125 platos impactados, Taylor aseguró uno de los seis cupos para la final en Tiro Deportivo Skeet en Asunción 2025

El tirador panameño Patrick Taylor logró avanzar a la final en la modalidad de Tiro Deportivo, prueba Skeet, en los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay.

Taylor consiguió su pase tras un excelente desempeño durante la Fase Clasificatoria, donde impactó 21 platos en la Ronda 4 y 16 en la Ronda 5, ambas disputadas en el segundo día de competencia. Con un total acumulado de 100 de 125 platos, el atleta se ubicó en el quinto lugar general, asegurando uno de los seis cupos disponibles para la gran final.

La competencia final dará inicio a las 10:00 am, donde Patrick buscará dejar en alto el nombre de Panamá y pelear por una medalla en esta importante cita deportiva continental.

