Juegos Panamericanos Junior: Emily Santos establece récord

La nadadora panameña Emily Santos estableció un nuevo récord en los Juegos Panamericanos Junior en la prueba de 100 metros pecho, al registrar un tiempo de 1:08.55 minutos durante su serie de clasificación.

Gracias a este resultado, Santos avanzó a la final del evento, que se disputará esta tarde a las 4:32 p.m.

“Estoy súper feliz de haber mejorado mi marca y de romper el récord en estos juegos. Sin duda, es un excelente comienzo de jornada. ¡Vamos con todo a la final!”, expresó la atleta tras su participación.

Con tan solo 19 años, Emily Santos ya cuenta con una destacada trayectoria internacional, habiendo representado a Panamá en dos ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 y París 2024.