  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Más deportes
Más deportes

Juegos Panamericanos Junior: Emily Santos establece récord

Emily Santos emocionada con su logro.
Emily Santos emocionada con su logro. Cedida / COP
Por
Yasilka Córdoba R.
  • 10/08/2025 10:17
Avanzó a la final de la prueba en los 100m pecho.

La nadadora panameña Emily Santos estableció un nuevo récord en los Juegos Panamericanos Junior en la prueba de 100 metros pecho, al registrar un tiempo de 1:08.55 minutos durante su serie de clasificación.

Gracias a este resultado, Santos avanzó a la final del evento, que se disputará esta tarde a las 4:32 p.m.

“Estoy súper feliz de haber mejorado mi marca y de romper el récord en estos juegos. Sin duda, es un excelente comienzo de jornada. ¡Vamos con todo a la final!”, expresó la atleta tras su participación.

Con tan solo 19 años, Emily Santos ya cuenta con una destacada trayectoria internacional, habiendo representado a Panamá en dos ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 y París 2024.

Lo Nuevo