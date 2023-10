TE y gremios periodísticos abordan denuncias contra periodistas

En la reunión participaron representantes de diversos gremios periodísticos del país. Cedida

El Tribunal Electoral (TE) y representantes de gremios periodísticos analizaron ayer la situación de denuncias contra periodistas y medios digitales por presunta violación de las normas de propaganda electoral establecidas en el Código Electoral.

El encuentro se produce luego que la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE admitiera sendas denuncias y ordena al periodista Álvaro Alvarado y a los medios digitales Foco Panamá y Claramente Panamá suspender las publicaciones relacionadas con el expresidente de la República y candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli.

El magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá, se reunió con el Consejo Nacional de Periodismo y su comité de ética, y el tema de la reunión giró en torno a las denuncias presentadas por la utilización de campañas negativas en materia electoral y los principios de libertad de expresión.

Tras esta reunión, en un comunicado conjunto, el Tribunal reiteró su compromiso con la libertad de expresión y la protección del proceso electoral, y ante los riesgos identificados acordó revisar el procedimiento administrativo a seguir ante denuncias de este tipo para evitar cualquier forma de censura previa o autocensura, y deslindar previamente si se trata de propaganda electoral o de contenido editorial.

En tal sentido, la Embajada de Estados Unidos en Panamá se pronunció ayer en redes sociales por las “acciones de censura” contra medios de comunicación y periodistas.

“Las recientes acciones de censura hacia periodistas y medios de comunicación son motivo de preocupación. Estos actos pueden socavar la democracia y el derecho a la información”, indicó la Embajada de EE.UU. a través de la red social X.

Justamente el periodista Álvaro Alvarado acudió a la sede principal del TE en donde se notificó de la decisión y se le entregó la resolución, la denuncia y copia de las publicaciones.

Allí la Dirección Nacional de Organización Electoral le exige que baje todas las publicaciones que están en la denuncia, ya que según el denunciante está violando los numerales 3 y 4 del artículo 276 del Código Electoral.

Señaló que el artículo 276 en su numerales 3 y 4 habla de propaganda electoral, de propaganda sucia y de candidatos.

Afirmó que las publicaciones que ha hecho están basadas precisamente en hechos noticiosos, algo que asegura hace como periodista y ciudadano de este país.

“Yo no soy candidato a nada, no soy miembro de ningún partido político ni a mí nadie me está pagando por hacer esto; yo estoy luchando por el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos los panameños”, exclamó Alvarado.

Se conoció que las autoridades del TE lo que buscan es verificar que este tipo de publicaciones no caigan en lo que denominan propaganda electoral pagada.

De acuerdo con parte del artículo 259 del Código Electoral los contenidos publicados por personas en sus redes sociales para hacer promoción, a favor o en contra de un aspirante, precandidato, candidato o partido político, a cambio de un pago o contraprestación de cualquier tipo, es una forma de hacer propaganda electoral.

En tal sentido, se espera que lo que el TE haga será llamar a los denunciados actuales y futuros para que estos, bajo juramento, digan que no han recibido dinero; y si no es propaganda, se desestima el caso. De igual manera los denunciados tendrían que hacer una declaración jurada y establecer que sus publicaciones responden a su línea editorial.

Actualmente hay una veda electoral que prohíbe la propaganda. Los medios de difusión que violen esta veda serán sancionados con multa de $10.000 a $25.000

En esta reunión participaron representantes del Consejo Nacional de Periodismo, del comité de ética del CNP, de la Sociedad interamericana de prensa (SIP) y del Fórum de Periodistas.