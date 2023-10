Alianza parcial territorial entre CD-Panameñista y PP podría deshacerse

Expresidente de la República Mireya Moscoso Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La 'alianza parcial yerritorial' pactada entre la nómina presidencial CD-Panameñista de Rómulo Roux como candidato presidencial, José Isabel Blandón como candidato a vicepresidente, y Martín Torrijos, candidato presidencial por el partido Popular (PP), se podría deshacer.

Se trata del desacuerdo que expresó la expresidente de la República Mireya Moscoso a Roux y a Blandón sobre esta estrategia de postular a candidatos en común para alcaldes, representantes y diputados a la Asamblea Nacional.

“Yo le hice saber al señor Blandón que no estoy de acuerdo... yo no puedo llegar con un 'popular' al lado a donde yo voy a pedir votos para la cabeza de Rómulo y el otro va a pedir para la cabeza de Martín”, indicó la exmandataria previo al encuentro en un restaurante de la localidad con ambas figuras (Roux y Blandón), para ratificar su respaldo a esta coalición electoral.

Moscoso señaló que no cree que esta alianza afecte al electorado, pero que a ella sí “nosotros tenemos que buscar para los panameñistas, a los de Cambio Democrático para que primero voten por la nómina presidencial, porque si no sacamos la alianza arriba y sacamos abajo, no hacemos nada”.

La fórmula presidencial CD-Panameñista posterior a su encuentro con la exmandataria

Empero, Moscoso aseguró que pese a la decisión que tomen, seguirá apoyando esta nómina presidencial entre CD y el partido al que ella pertenece; el Panameñista “es mi partido, se tomó una decisión, fueron 100.000 personas que salimos a apoyar y me mantengo...y si tenemos que caminar a donde sea para buscar los votos, estoy dispuesta a ayudar a eso”, sostuvo.

“Voy a insistir y a conversar con ellos, pero ellos son los que tienen que decidir, son los presidentes de los partidos, nosotros solo somos una hormiguita más, pero también tenemos voz, y a donde yo he conversado al respecto, nadie está de acuerdo... que el PP busque sus votos”, reiteró.

En cuanto a la posibilidad de que esta alianza parcial territorial dé pie a que Rómulo Roux, el candidato presidencial de la alianza opositora CD-Panameñista, decline para ceder la cabeza a Martín Torrijos, la expresidente declaró “déjame soñarlo primero... ese es un sueño, pero todo puede pasar”.

¿Qué dice Rómulo Roux, candidato presidencial por la nómina CD-Panameñista?

Roux declaró que, en efecto, si firmaron un documento que establecía esta alianza parcial territorial entre los tres colectivos políticos, pero que a la fecha no han acordado absolutamente nada.

Dijo que el objetivo de esta estrategia es presentar una oferta electoral, para que los panameños puedan tener mejor opción “y que cuando lleguemos a la Presidencia no trate Benicio Robinson y su grupo de arrodillar al Ejecutivo como lo ha hecho”.

Roux dijo que con la aprobación y sanción del proyecto ley que modifica el Código Electoral, los diputados buscaban evitar que se pudiera dar cualquier tipo de acuerdo con otras agrupaciones políticas en los circuitos plurinuminales.

“En algunos circuitos plurinominales hemos conversado de la posibilidad de apoyar a candidatos de diferentes partidos políticos usando las 'R' y, ante este escenario, el PRD tuvo temor que tuvieron que aprobar a la velocidad de la luz ese proyecto de ley que reformó el Código Electoral”, sostuvo.

José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente de la República de la nómina presidencial CD-Panameñista, aclaró que Mireya Moscoso rechaza una alianza con el Partido Popular, pero con Martín Torrijos a la cabeza, “pero esta no es una alianza con respecto a la Presidencia de la República, esta es una alianza parcial territorial, no es en todos los circuitos, puede darse, pero eso no esta concretado y es solo a posibles postulaciones en conjunto para diputado, alcalde y representante”.

¿Qué dijo la expresidente Mireya Moscoso posterior al encuentro con los candidatos a presidente y vicepresidente CD-Panameñista?

Luego de culminado el encuentro, la exmandataria manifestó que les planteó su posición y que cada uno dio su opinión, por lo que espera que lo tomen en cuenta.

“Esta es una alianza de nosotros con Cambio Democrático y el Panameñista, aquí no hay más nadie... queremos alianza con este pueblo que está sufriendo, que quiere un cambio, que tiene una esperanza..., esa es la alianza que nosotros queremos”.

Reiteró que la decisión que tomen de mantener o no esta alianza parcial territorial entre estas tres agrupaciones políticas (CD-Panameñista-PP), los seguirá apoyando, porque es su partido. “Caminaremos, buscaremos los votos que sean necesarios en todo el país”.

El candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, ha defendido esta alianza parcial territorial entre los tres colectivos, ya que alega que se ofrece una mejor oferta electoral para evitar que personas cuestionadas vuelvan a llegar al poder.