Alianza territorial PP- CD-Panameñismo muere en su cuna

El Partido Popular avanzó con el proceso de postulación de candidatos a diversos puestos de elección popular. El próximo domingo anunciarán a su candidato o candidata a la vicepresidencia de la República. Cedida

La anunciada alianza parcial territorial entre el Partido Popular (PP), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista, anunciada con bombos y platillos el pasado 30 de septiembre, murió en su cuna.

Ayer Daniel Brea, presidente del Partido Popular (PP), que tiene como abanderado presidencial a Martín Torrijos afirmó que esta alianza territorial, “murió en su cuna, no se dio”.

El acuerdo entre los tres partidos buscaba la postulación de candidatos en común para los cargos de diputados, alcaldes y representantes, en diversas circunscripciones del país.

Según Brea, la postura de la expresidenta de la República y miembro del Partido Panameñista, Mireya Moscoso, quien insistentemente mostró su rechazo a este acuerdo entre PP-CD y panameñista, influyó en que esta alianza no se concretara .

Según el líder del PP; tampoco hubo un proceso efectivo de divulgación o explicación sobre el objetivo de este tipo de alianza territorial.

Frente a este escenario Brea expresó que la alianza del PP con su candidato presidencial Martín Torrijos, sigue siendo con el pueblo y con la agrupación Panamá Posible, “que es un grupo de independientes que quieren venir a apoyar a Martín Torrijos sin ser parte de un partido político”.

Justamente ayer el Directorio Nacional del PP, avanzó con el proceso de postulación de candidatos a los diversos puestos de elección popular, y se declaró en receso para concluir el próximo fin de semana con este proceso que concluirá el próximo domingo cuando anunciarán al candidato a la vicepresidencia de la República.

Con relación a la fracasada alianza territorial, Rómulo Roux, candidato presidencial por la coalición "Por un mejor Panamá, lo bueno viene", de la cual también forma parte José Blandón como candidato a la vicepresidencia de la República, prácticamente dieron por cerrado este acuerdo con el PP.

Por un lado Roux manifestó que el PP, tiene un interés de fortalecer al PRD y a una estructura que no es la que va a buscar los votos para esta alianza.

Agregó que en estos momentos no ve que en ningún lugar el CD vaya a hacer alguna postulación conjunta con el PP, “en vista de que no estamos viendo que el objetivo original de este acuerdo se está cumpliendo”.

Roux continuó diciendo que: “Nosotros no estamos en esto para favorecer al PRD, reitero; siempre lo hemos dicho, lo que queremos nosotros es garantizar no solamente ganar las elecciones en el 2024 para cambiar el país, sino tener una mayoría de diputados y diputadas en la Asamblea para poder hacer esos cambios. No queremos que el PRD tenga mayoría en la Asamblea, no hemos logrado nada, si eso pasa", aseguró.

Por su parte el panameñista José Blandón afirmó que si se hubiera cumplido el propósito que se tuvo con la firma de este acuerdo cree que habría sido positivo para el país. “Entendimos en ese momento que había que buscar ese consenso con el ánimo de limpiar la Asamblea de una serie de figuras del PRD que le han hecho daño al país y a la imagen de la Asamblea”, señaló.

Consideró que lamentablemente predominaron los intereses políticos por encima de los intereses del país. “El PP se ha dedicado a postular a la gente del PRD en algunos lugares y apoyar candidatos que lo que hacen es dividir ala oferta electoral que se va a enfrentar al PRD. En esas circunstancias no le vemos ninguna conveniencia para el país continuar pensando en que vamos a poder postular juntos”, concluyó Blandón.

Torrijos: “Continuaremos con candidatos que comparten nuestra visión de país”

En tanto, el candidato presidencial del PP, Martín Torrijos expresó que con un espíritu de desprendimiento y con el ánimo de tratar de encontrar candidatos comunes en ciertas áreas como Bocas del Toro, Colón y San Miguelito, el Partido Popular exploró la posibilidad de una alianza parcial territorial.

Sin embargo, expresó el ex mandatario, las negociaciones no avanzaron cuando CD y el panameñismo exigieron apoyo para ciertos candidatos, respondiendo más a sus intereses personales y partidarios que a las necesidades del país. "Lamentamos que no entiendan la grave crisis que atraviesa Panamá y su clase política", indicó.

Torrijos sostuvo que la realidad es que algunas de sus propuestas de candidaturas no se compaginan con el espíritu que nos anima, que es el de tratar de mejorar la oferta electoral y llevar candidatos a la Asamblea Nacional y a los gobiernos locales que estén comprometidos con los cambios necesarios y con rescatar el país.

"Por ello, continuaremos con el proceso de elaborar una oferta electoral con candidatos que comparten nuestra visión de país y así hemos procedido. Seguimos comprometidos en la construcción de un Panamá Posible amplio, justo y lleno de oportunidades para todos los panameños", concluyó.