Diputado Adames pide al presidente Cortizo y al CEN del PRD poner fin a la crisis e impulsar ley que suspenda efectos del contrato minero

El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames pidió al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), poner fin a la crisis surgida tras la aprobación de la ley 406 que establece el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, al tiempo que sugirió al Ejecutivo impulsar una ley que suspenda los efectos de lo aprobado.

Adames, les recordó al Gobierno Nacional y al CEN del PRD lo ocurrido con la Ley 17 de 2005 que buscaba reformar la ley de la CSS, y que por razones múltiples tuvo que ser suspendida bajo otra norma temporal que dio el tiempo suficiente para poder conciliar y establecer un esfuerzo de diálogo y atender las demandas y los reclamos sociales.

Ese espacio de diálogo dijo, se propició la aprobación de la actual Ley 51 de la CSS, que probablemente señaló, quizás no fue la solución completa al problema de la CSS, pero se concretó en el ´ánimo de lograr la conciliación y "no de la autodestrucción de un pueblo tan noble como lo es el pueblo panameño".

De igual manera, Adames quien intervino en el periodo de incidencia en la sesión plenaria de la Asamblea este jueves, recordó la tan criticada Ley Chorizo y la planeada venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón en el 2012, que ante el reclamo nacional, fueron ambas derogadas.

"Cuando nosotros observamos las situaciones que se plantean ahora en las calles hasta altas horas de la noche por parte de una generación importante de jóvenes de este país que mantiene concepciones de orden ambientalista, [...] Nosotros tenemos que empoderarnos como Asamblea Nacional y dejar aquí de estar azuzando con denominativos cuando tenemos que ser conscientes que posterior a lo que padeció el mundo en una pandemia como la covid, la reactivación económica y la incredulidad de las personas es un hecho notorio", indicó.

Sostuvo que hoy lo que hay que preservar es la seguridad de nuestros hogares, pero enfati´zo que hay que exigirles al Gobierno Nacional que haga un acto de conciliación ya, "porque ahora depende de la Corte Suprema de Justicia, que ya se tardó 20 años para dar un fallo y cuatro años para aclarar una sentencia", indicó.

Frente a esta situación, Adames manifestó que el presidente de la República sí tiene la fuerza y la entereza para detener lo que está ocurriendo, para que no se vaya a peores consecuencias.

"Esto debió haber sido parte de un debate en segundas instancias, tranquilo, cuando veíamos un contrato y teníamos que prever que el pueblo panameño está avocado, no solamente en contra hacia la clase política, sino hacia el hecho notorio de que no tiene empleo, no tiene condiciones básicas de agua potable y no tiene soluciones básicas", expresó.

"Por eso hoy están en las calles y nosotros no podemos aquí cegarnos y cerrar los ojos y decir que vamos a criticar que si son vandálicos o no. Yo creo que hay que detener esto. Yo quiero exponer mi posición más allá del PRD y como miembro del CEN del PRD, como se lo hice saber al presidente de mi partido (Benicio Robinson) para que hagamos un pronunciamiento claro y firme, de cara a las aspiraciones del pueblo panameño", concluyó Adames.