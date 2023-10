El efecto Moscoso en la ruptura de una alianza territorial

La exmandataria Mireya Moscoso se reunió con Rómulo Roux y José Blandón y seis después de rompió la alianza parcial territorial. Archivo | La Estrella de Panamá

La ruptura del acuerdo parcial territorial entre la alianza opositora Cambio Democrático y Partido Panameñista con el Partido Popular tuvo como eje central a la expresidente de la República Mireya Moscoso.

Voces de ambos lados coinciden en que las declaraciones de la exmandataria fueron la razón para que la alianza territorial muriera en su cuna. Moscoso se manifestó en contra el lunes de la semana pasada y cinco días después el acuerdo, anunciado el 30 de septiembre entre la alianza CD-Panameñista con el PP estaba enterrado.

Las declaraciones de Moscoso se dieron durante un almuerzo con los candidatos a la Presidencia y vicepresidencia por la alianza CD-Panameñista, Rómulo Roux y José Blandón.

“No estoy de acuerdo con la alianza parcial de Cambio Democrático, panameñismo y Partido Popular, y se lo hice saber a José Isabel Blandón”, declaró Moscoso, quien fue presidente de la República entre 1999 y 2004 por el Partido Panameñista.

El pasado domingo 22 de octubre, cuando el PP concluía su directorio nacional se anunciaba la ruptura de la alianza parcial territorial, y ese mismo día Moscoso y Roux bailaban al ritmo de música típica en La Pintada, Coclé, en las festividades del sombrero pintao. Una jugada que fue interpretada a lo interno de los colectivos como una celebración de la ruptura política.

Para el veterano político y una de las figuras del panameñismo Alcibiades Vásquez, no hay duda del “peso” político que mantiene la exmandataria dentro del colectivo. Sin embargo, aclaró que “no puedo asegurar que su opinión haya influido en el fracaso de esta alianza parcial territorial, por el hecho de que no soy parte del Directorio Nacional del partido, no se qué haya sucedido, pero siempre estuvo en contra”.

Un representante del PP, que pidió no citarlo, dijo que las declaraciones de Moscoso influyeron “mucho” en la ruptura.

Moscoso es una dirigente del partido que tiene un peso por el hecho de haber sido esposa de Arnulfo Arias Madrid, presidente de la República y fundadora del colectivo político. Además, fue la primera mandataria mujer del país, recordó el exdiputado Vásquez.

Entre las razones que argumentó Moscoso para oponerse a la alianza, recordó Vásquez, es que no es congruente una alianza territorial con un partido que no es parte de la alianza política y eso podría confundir al electorado. “Tiene derecho a emitir su criterio y mucha gente la va a escuchar”, recalcó.

Julio Villalobos, asesor de campaña, consideró que la influencia de Moscoso no solo provocó la ruptura de la alianza parcial territorial, sino también la alianza entre CD y Panameñista porque en el momento más álgido de las negociaciones declaró que si no iban unidos (CD-Panameñista), las posibilidades de ganar serían reducidas. La exmandataria nunca quiso que su partido tuviera nada que ver con el PP, por haber postulado a la Presidencia al también exmandatario Martín Torrijos.

Torrijos y Moscoso fueron contrincantes políticos en las elecciones generales de 1999 que ganó la panameñista. En 2004, Torrijos buscó por segunda ocasión la Presidencia y la ganó como el abanderado del Partido Revolucionario Democrático, colectivo fundado por su padre Omar Torrijos Herrera, quien lideró el golpe de Estado en 1968 que derrocó a Arias Madrid.

Para Villalobos, la alianza parcial territorial “fue una bribonada política que intentó medir posibilidades y acercar las posiciones entre Rómulo Roux y Torrijos para una eventual alianza; de hecho, si las cosas no variaban, por lo que la sola idea de que un mismo candidato pidiera el voto para dos ofertas presidenciales distintas, no solo era incongruente, sino inviable”.

Moscoso supo leer la dicotomía política y anticipó su resultado final, dijo Villalobos. A su juicio, Torrijos hubiese salido más beneficiado con la alianza parcial territorial, porque la falta de estructura nacional y la ausencia de candidaturas a cargos de elección popular del PP le resultaba provechoso para compensar las deficiencias en materia electoral.

Sin embargo, desde el PP hay otra lectura. Consideran que la alianza no beneficiaba a Torrijos.

Daniel Brea, presidente del PP, aseguró que la postura de la expresidente influyó en que la alianza parcial territorial no se concretara. Además, no hubo proceso efectivo de divulgación o explicación sobre el objetivo del acuerdo. Roux consideró que la alianza parcial territorial no se concretó porque el PP tiene un interés de fortalecer al PRD y a una estructura que no es la que va a buscar los votos para esta alianza.

Moscoso ya endosó la candidatura de Roux y Blandón, a diferencia de 2014 cuando respaldó las aspiraciones presidenciales de José Domingo Arias y Marta Linares de Martinelli del oficialista Cambio Democrático, y no la de su partido encabezada por Juan Carlos Varela, quien ganó las elecciones.