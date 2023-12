MP inicia investigación para identificar restos humanos

el Ministerio Público y la Comisión 20 de Diciembre de 1989 realizaron ayer la exhumación de unos restos humanos en el cementerio Jardín de Paz que están bajo una lápida con un nombre, cuya persona está viva.

La fiscal superior de Descarga de Homicidio y Femicidio, Geomara Guerra, explicó que las investigaciones determinaron que la persona con el nombre de la lápida está viva y ahora “tenemos el deber de identificar a quién corresponden los restos que reposan en la fosa común en el cementerio Jardín de Paz.

“Hemos ordenado la exhumación según los derechos internacionales contra la desaparición forzada y sustentada en el procedimiento judicial”, dijo la fiscal Guerra.

Con los peritos del Instituto de Medicina Legal y un equipo profesional para la investigación de los restos humanos, reiteró.

Los restos humanos exhumados estaban bajo el nombre de Gilke Boris Ayarza, sin embargo, la investigación de la Comisión 20 de Diciembre determinó que esta persona vive y reside en Tocumen. Su nombre completo es Boris Ariel Gilkes Ayarza.

La Comisión 20 de Diciembre y las autoridades judiciales tomaron una declaración jurada de Gilkes y de sus familiares, incluyendo a su padre.

“No sabía que había una lápida con mi nombre. Algunas personas de El Chorrillo me dijeron que había muerto el día de la Invasión, pero no sabía que me habían declarado muerto”, declaró Gilke Ayarza a la Comisión 20 de Diciembre.

Gilke vivía en un edificio en El Chorrillo que se incendió durante la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Su padre confesó a la Comisión que su hijo recibió una herida de bala y quien falleció fue la persona que estaba con él auxiliando a las personas mayores que se encontraban en el edificio donde cayó una de las primeras bombas, a la medianoche del 19 de diciembre.