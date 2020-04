“No es tiempo de oportunismo político, pero las fallas deben señalarse”, Lombana

Sugirió mejorar la comunicación para no crear expectativas falsas cuando la gente está en situación de ansiedad,

“El mismo nivel de rigidez con que se está tratando a los violadores de la cuarentena debe ser aplicado a quienes ponen en peligro los fondos públicos en medio de la pandemia”, afirmó Ricardo Lombana, presidente del partido en formación Movimiento Otro Camino, en entrevista concedida a un medio televisivo, en la que dejó claro que desde el inicio de la crisis por el Covid-19 se comunicó con el presidente Cortizo para, junto a un equipo de profesionales, colaborar en lo que fuese necesario y enfrentar la problemática sin oportunismo político de ningún tipo.

En reunión virtual celebrada el 25 de marzo entre tres excandidatos presidenciales y el mandatario, el movimiento le hizo entrega de un documento con recomendaciones, entre las cuales destacan el uso de tecnología a fin de distribuir los bonos y varias medidas dirigidas a lograr transparencia al momento de comunicar cómo se usa el dinero de apoyo a la población.

Durante su intervención, Lombana reconoció la esforzada labor que lleva adelante el Gobierno Nacional, la cual no quiso calificar por ser una situación inesperada, sin embargo, afirmó que “las actitudes negativas de algunos, que son toleradas y que son tratadas solo a través de tuits y advertencias, socavan y minan el trabajo del personal y de los voluntarios que están allá afuera”.

“Sería injusto calificarla desde afuera, creo que uno tiene que ser lo suficientemente responsable para saber que solamente estando en esa posición se puede evaluar el trabajo realizado. Es una situación sin precedentes, no prevista en ningún gobierno del mundo. La evaluación histórica se podrá hacer una vez que todo pase y se haya analizado el resultado de las medidas sanitarias y económicas, así como las consecuencias de la crisis social que vivimos”, subrayó.

Sugirió mejorar la comunicación para no crear expectativas falsas cuando la gente está en situación de ansiedad, y concentrar esfuerzos para que la entrega de dinero en base a la cédula se implemente de una vez por todas, limitando la distribución de bolsas de alimentos y bonos solo a zonas de difícil acceso y donde no haya facilidades para dicha tecnología.

También aclaró que señalar errores y fallas no significa no querer aportar, sino que existen situaciones que se deben mencionar en beneficio de la población, por ejemplo, en términos de protección del personal de la salud. “Nosotros hemos estado recibiendo testimonios y quejas desde muchos lugares de atención a pacientes, ya sea por Covid-19 o por razones generales de quebrantos de salud, donde el personal ha tenido que salir a adquirir sus propios equipos y no encuentra la manera de suplirse del material que necesitan para protegerse y esto debe ser prioridad número uno en el destino de los fondos”, aseguró.

Lombana dijo que no es recomendable hablarles a los panameños de cifras astronómicas como 2 mil 500 millones, 500 millones, 300 millones o de un presupuesto de 20 mil millones de dólares, mientras ellos reciben pocas bolsas de comidas, poco dinero en bonos y se aplican medidas poco eficaces; a la vez que afirmó que se están dando “goles” denunciados los mismos empresarios y gremios en detrimento de la población, lo cual afecta la posibilidad de que tenga acceso a alimentos, medicamentos y material de protección.

“Yo respetuosamente le recuerdo al Presidente que antes de la pandemia él solamente hacía advertencias y yo creo que ya estamos en medio de lo que él mismo denominó una guerra, y cualquier persona que se atreva a meterse al depósito donde están los alimentos y juegue con el dinero de los panameños, no debe ser solo sometido a una advertencia, sino que se deben presentar las denuncias respectivas, para eso está el Ministerio Público”, enfatizó el excandidato.

Con respecto a los proyectos de ley pendiente de sanción o veto por parte de Cortizo, Ricardo Lombana expresó que ha faltado coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual resulta irónico al ser, básicamente, dos grupos dentro del mismo partido de gobierno. “Yo creo que hemos llegado a una situación en la que pareciera que un órgano del Estado está jalando la carreta hacia una dirección y el otro, lo hace hacia la dirección opuesta, y en el medio está lo más importante: la población”.

Por último, recomendó al Ejecutivo sentarse con las diferentes bancadas del Legislativo y hacer un análisis exhaustivo de las medidas que se han tomado unilateralmente por diversos sectores, a fin de determinar cuáles han sido realmente eficientes y le están solucionando la vida a los panameños. “Si la conclusión es que no han sido eficientes, como yo creo que pasará, entonces el Presidente debe proceder a sancionar los proyectos de ley pendientes”, concluyó.