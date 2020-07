Diputados se preparan para disputarse presidencias de comisiones legislativas

Los diputados de la Asamblea Nacional iniciarán desde la próxima semana el proceso de conformación de las comisiones de trabajo, para el segundo período de sesiones ordinarias (2020-2021) iniciado este 1 de julio.

El jefe de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), el diputado Ricardo Torres, manifestó que ya empezó a organizarse para el tema de las comisiones que, asegura, tiene planeado conformarlas en una semana.

"No se ha definido nada en cuanto a quiénes las presidirán o quiénes la integrarán, eso lo empezamos a tratar en la próxima semana, pero sí me he trazado como meta en esa semana tener las quince comisiones conformadas como bancada oficialista y luego integrar entonces a los colegas de las otras bancadas", precisó.

Históricamente entre las más disputadas comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional, están las de Presupuesto, Credenciales, la de Comercio, Economía y Finanzas y la de Gobierno y Asuntos Constitucionales.

Primera sesión de trabajo

En la primera sesión plenaria formal de este jueves, diputados de diversas bancadas presentaron algunos anteproyectos de ley.

El diputado Hernán Delgado, del partido Cambio Democrático (CD), presentó al Pleno un anteproyecto que establece el impuesto solidario de covid-19, para contribuir a aliviar la situación que vive el panameño.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez presentó una iniciativa legislativa que busca eliminar las licencias con sueldo del régimen municipal, para aquellos funcionarios de elección popular que reciben doble remuneración del Estado.

El diputado de la bancada independiente Raúl Fernández, por su parte, presentó el anteproyecto que establece incentivos a la masificación de las pruebas contra la covid-19.

En tanto, la diputada de la bancada del PRD Kayra Harding presentó al Pleno el anteproyecto de ley que adopta medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer.