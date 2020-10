A tercer debate, proyecto de presupuesto del Estado

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este martes, en segundo debate, el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2021, que asciende a $24 mil 192 millones.

El ministro Alexander dijo que parte de los recursos solicitados se han dirigido para inyectar liquidez a las mipymes. Cedida

Durante el debate, la mayor parte de los cuestionamientos hacia el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, estuvieron dirigidos a la cantidad de recursos prestados que ha tenido y que tendrá que solicitar Panamá para financiar el presupuesto de lo que resta de 2020 y el presupuesto de 2021.

El diputado de la bancada independiente Edison Broce cuestionó al ministro Alexander tras asegurar que a su juicio no existe un plan de austeridad en el presupuesto para reducir gastos en viajes, viáticos, planillas, entre otros.

Broce aseguró que se está pidiendo prestado incluso para el pago de salarios, sin que haya un mecanismo para establecer la efectividad y la productividad de esas personas contratadas.

“Me hubiese gustado ver un presupuesto 2021 con un mayor nivel de austeridad y de contención del gasto. Esa no es la manera como se debe responder a esta crisis económica”, sostuvo Broce.

El ministro Alexander reconoció que para 2021 habrá que recurrir a un monto de financiamiento de un tamaño del cual no hubiera necesidad de tenerlo, si no hubiera ocurrido la pandemia de covid-19.

Detalló que debido a la pandemia se estima para fin de año una baja en la recaudación de ingresos por $3 mil millones. Al cierre del mes de septiembre pasado, esta disminución en las recaudaciones fue de $1,795 millones.

Alexander justificó que Panamá haya salido a buscar financiamiento en las condiciones actuales, y elogió la forma como el país lo ha estado manejando.

Aseguró que Panamá se ha ahorrado $125 millones por la forma que ha bajado el promedio de la tasa de interés de los financiamientos, en su manejo.

“Esta estrategia de traer la mayor cantidad de liquidez en este momento es una buena estrategia”, precisó.

“El aumento de la deuda para 2020 y 2021 es bien justificable en un país que no tiene banca central y en medio de una pandemia”, destacó.

No obstante, reiteró que lo que se está haciendo para 2020 y 2021, no se puede seguir repitiendo en los próximos años. Esto no es sostenible en el tiempo, no es sostenible ni para la calidad de las finanzas públicas ni para el país”, precisó.

El jefe de la cartera de Economía y Finanzas explicó que parte de los recursos solicitados se ha dirigido a inyectar liquidez a las mipymes.

“Son 300 millones gestionados a través del BID, ya están 150 millones y vendrán 150 millones más”, dijo. “Esto es parte del plan, no he dicho que es el plan, es parte de las acciones que se están dando en ese sentido”, aseguró.

Agregó que hay un menú de acciones, y una de ellas, dijo, es ver cómo el gobierno puede apoyar a la empresa privada.

“Ese es todo un tema de discusión en estos momentos”, enfatizó el ministro Alexander.

Informó que próximamente explicará cuál es el flujo de caja del gobierno, la parte tributaria y no tributaria, y dará detalles de cómo se están utilizando estos fondos. “Los datos serán colgados en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, y estarán disponibles para todos aquellos que quieran tener acceso a ello”.

Alexander dijo además que la reestructuración de al menos $2 mil millones en el presupuesto de 2020, se ha hecho para tener una bolsa de recursos para hacerle frente a la covid-19 en la parte sanitaria y al plan Panamá Solidario.

Se espera que el tercer debate de este proyecto de ley se dé este miércoles 28 de octubre.