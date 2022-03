Ex ministra Leonor Calderón renuncia al PRD; afirma que es necesario buscar nuevos espacios de participación

La exministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, Leonor Calderón renunció al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), tras señalar que con la evolución que ha tomado nuestro sistema político en los últimos años, es necesario buscar nuevos espacios para participar y aportar al fortalecimiento de nuestro país.

En una carta, con fecha del 23 de marzo de 2022, Calderón comunicó su renuncia al secretario general del PRD, Pedro Miguel González.

Calderón reconoció los grandes esfuerzos que asegura está haciendo el secretario general del partido, para devolver el PRD a sus ideas originarias, y le deseó éxitos en ese empeño. Archivo/La Estrella de Panamá

"Me dirijo a usted con respeto y consideración para ponerle en conocimiento que el día de hoy he formalizado mi renuncia al Partido Revolucionario Democrático, en el cual he estado inscrita desde el 10 de agosto de 1980, siendo esta la única institución política en la que he participado", plasmó Calderón en la carta.

Relata en la nota que cuando se inscribió en el PRD, al igual que muchos otros panameños y panameñas, lo hizo animada y motivada por la labor de construir una sociedad más justa, más inclusiva y más participativa.

"Lo hice bajo la sombra de un partido que proponía una salud igual para todos, vivienda popular, derechos laborales, y la recuperación del territorio nacional bajo el liderazgo de Omar Torrijos Herrera. A lo largo de estos años tuve la oportunidad de trabajar y aportar a las instituciones y las políticas públicas de mi país. Siempre lo he hecho con honestidad y entrega, sintiéndome parte de un colectivo que, mayoritariamente, compartía estos ideales", destacó.

Sin embargo, para Calderón, la evolución que ha tomado nuestro sistema político en los últimos años, "me ha llevado a la convicción de que es necesario buscar nuevos espacios para participar y aportar al fortalecimiento de nuestro país, y caminar hacia la construcción de un Estado de bienestar, al servicio de todos y cada uno de los panameños y panameñas. Siento que hay un agotamiento de estos espacios tradicionales y creo imperativo oxigenar nuestro sistema político".

Calderón reconoció los grandes esfuerzos que asegura está haciendo el secretario general del partido, para devolver el PRD a sus ideas originarias, a quien le deseó éxito en ese empeño.

"Este país necesita del esfuerzo de todos para salir adelante y fortalecer la democracia, en beneficio de toda la población, sobre todo de la más necesitada", concluyó Calderón en la misiva.