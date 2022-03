Tito Rodríguez confirma que busca el control del Molinera y que no habrá alianza con Pancho Alemán

El diputado y actual secretario general del Partido Molirena Tito Rodríguez reiteró que continuará en su búsqueda por ganar la presidencia del colectivo político y aseguró que no tiene intenciones de una alianza con el actual presente Francisco “Pancho” Alemán quien busca reelegirse.

Rodríguez indicó que esta fue la respuesta a su copartidario Alemán luego de que este lo invitó a sumar los votos en esta contienda a lo interno del partido.

Aseguró que no hubo ningún problema con su colega el pasado martes cuando ambos diputados coincidieron en la sesión del pleno de la Asamblea Nacional y sostuvieran una conversación creando tensión en el ambiente, en el que también estuvieron presentes los diputados Miguel Fanovich y Manolo Ruíz.

“No hubo diferencias con el diputado Francisco “Pancho” Alemán, simplemente estábamos hablando, nos reunimos como diputados y el me reclamaba que no hiciera movimientos en contra del partido y yo le respondí que no estaba haciendo nada malo, solo que es un derecho que tenemos de aspirar a ser presidente del partido y que las cosas cambian, el partido no esta en su mejor momento y es lo que estamos haciendo”, detalló.

Indicó que como resultado de esa pequeña reunión, quedaron con que ambos se enfrentarán a las elecciones internas del partido, “vamos a que los convencionales salgan y que cuando se escoja la directiva el que tenga un voto más será el próximo presidente del Partido Molirena”

“Yo voy por delante, yo voy a unas primarias, yo voy hacer mi trabajo, yo tengo un trabajo a nivel nacional (...) y voy a tratar defender los cacareos que tiene el gallo porque de lo contrario el partido va a desaparecer”, reiteró Rodríguez.

En cuanto a la impugnación que presento Tito Rodríguez en el que logró el pasado 10 de febrero de 2022 que se suspendiera la escogencia de los convencionales del colectivo para el período 2023-2028, señaló que aún el Tribunal Electoral no lo ha resuelto, “No sabemos que está pasando que hasta la fecha no hemos recibido respuesta, y lo más seguro que el Tribunal Electoral se pronuncie para los próximos días y nosotros vamos a estar pendientes.

Advirtió que si no les dan una respuesta favorable, seguirán impugnando hasta que según él se respete la decisión de los molirenas a nivel nacional.

"El Partido está mal, no hay cosas buenas en el partido ahora mismo, uno de los requisitos de nosotros son los seminarios, la convivencia la participación a nivel nacional y eso no se ha estado dando.

Reinteró que el Partido Molirena esta mal en estos momentos, que es un colectivo que tiene mucho por hacer y por eso esta aspirando a tomar las riendas“uno de los requisitos de nosotros son los seminarios, la convivencia la participación a nivel nacional y eso no se ha estado dando, yo creo que es un partido político que tiene muchas cosas por hacer y por eso que nosotros estamos aspirando a tomar las riendas del partido para que sea un partido nacional y no circuital”.

Tito Rodríguez, lidera el Movimiento Rescate Molirena y busca tomar el control del Partido y desplazar a su actual presidente, Francisco “Pancho” Alemán.