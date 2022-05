De León gana la secretaría general del PRD; Robinson se reelige como presidente

El diputado Benicio Robinson fue reelecto como presidente del PRD, tras derrotar a la ex ministra de Salud, Rosario Turner. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Rubén De León (c), derrotó a Pedro Miguel González en la disputa por la Secretaría General. Cortesía

Gustavo Aparicio

El diputado del Parlamento Centroamericano Rubén De León ganó ayer domingo la Secretaría General del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), derrotando así a Leonel Rodríguez y a Pedro Miguel González actual secretario general de esta agrupación política quien buscaba reelegirse en el cargo.

De León, considerado como el candidato del Gobierno en esta contienda interna para escoger a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, obtuvo 2,120 votos, González recibió 1,876 votos y Rodríguez sumó 59 sufragios, en una elección muy estrecha en la que participaron 4,141 delegados.

González asegura seguirá en el ruedo

Tras la derrota, González agradeció desde su cuenta de Twitter a los delegados que dieron el respaldo a su propuesta institucional basada en “valores y principios genuinamente torrijistas”.

Agregó que a pesar de haber perdido estrechamente este asalto, ”acumulamos los suficientes puntos para pelear con mayor fuerza el siguiente. Ahora la decisión será de las bases del partido para elegir quién será nuestro abanderado para las elecciones de 2024. Estamos listos para continuar la lucha”, indicó González .

Se reelige Riobinson

En tanto, el presidente del partido, el diputado Benicio Robinson se reeligió en el cargo (2,716 votos) superando a la ex ministra de Salud, Rosario Turner (1,365 votos) y a Eduardo Ríos Brown (7 votos) y Manuel De Jesús Caballero (4 votos).

Para el cargo de primer vicepresidente resultó vencedor el diputado y presidente de la Asamblea, Crispiano Adames; en la segunda vicepresidencia ganó el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes quien superó a su más cercano rival, el alcalde de Colón Rolando Lee; para la primera subsecretaría fue electa la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, en la segunda subsecretaría resultó vencedor el actual representante del corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, quien venció a la ministra consejera Eyra Ruiz.

En tanto, en la disputa por la tercera subsecretaría se dio el resultado más reñido de la jornada luego que el diputado Raúl Pineda superara al director del Ifarhu, Bernardo Meneses. Pineda obtuvo 2,000 votos, mientras que Meneses logró 1945 votos. La cuarta subsecretaría la ganó el diputado Ricardo Torres, en la quinta subsecretaría se alzó con el triunfo el diputado Julio Mendoza y la sexta subsecretaría fue ganada por Edgar Zurdo.

En otros cargos, como Defensor de los Derechos de los miembros del partido fue electo el exdiputado Javier Ortega, mientras que Roy Torres obtuvo el triunfo como fiscal general del partido,

De esta manera la denominada “Resistencia Torrijista” liderada por el diputado Benicio Robinson mostró un dominio en esta elección frente a los candidatos respaldados por el Gobierno.

Robinson: “Hay que corregir el rumbo”

Robinson en su discurso de apertura del XI Congreso Nacional Ordinario del PRD, en el que 4,164 de 4,200 delegados ejercieron el voto, manifestó que si “queremos hablar de victoria en el 2024, tenemos que corregir el rumbo que llevamos. No podemos decirle a nuestro gobierno para quedar bien, que todas las cosas están bien, todas las cosas no están bien. Nuestra gente no ha recibido la recompensa que debió recibir para que nos pudiéramos preparar para el 2024.

Después del día de hoy, dijo Robinson, “hay que cerrar las brechas que fueron abiertas por la gente que elegimos en este gobierno. Todos los que estamos aquí queremos ganar el gobierno en el 24, pero si no lo corregimos, no lo vamos a lograr”, indicó.