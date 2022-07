Aplazan otra vez audiencia por el caso Odebrecht; abogados defensores no asistieron

Este lunes fue aplazada nuevamente la audiencia preliminar por el caso Odebrecht y reprogramada para una fecha alterna del 12 al 30 de septiembre de 2022, esto por la inasistencia de varios de los abogados defensores.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de Baloisa Marquínez, fue la juzgadora de la audiencia principal del caso Odebrecht, con imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, y corrupción de servidores públicos.

AHORA // "Al Ministerio Público le corresponde hoy defender los intereses del estado y a eso vinimos", señalo la fiscal Ruth Morcillo en su llegada a la Corte Suprema de Justicia para la audiencia preliminar del caso Odebrecht.

🎥 / Dayana Navarro pic.twitter.com/GhnMbA6T0X — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) July 18, 2022

Los abogados Alma Lorena Cortés representante legal de importadora Ricamar S.A. y Pedro Meilán presentaron incapacidad por covid-19, mientras que Luis Eduardo Camacho, abogado sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, tampoco asistió y ni siquiera presentó justificación. Frente a esto la juez Marquínez le impuso una multa de $100.00.

Alejandro Pérez, abogado de María Rivera Viga, no asistió y se acogió a la fecha alterna, sin embargo la juzgadora no aceptó la excusa por no estar "debidamente sustentada". En tanto Úrsula Vallarino, Aurora Muradaz Fraiz y Fernando Carreira, eran representados legalmente por Roniel Ortiz, pero este último no estuvo, por lo que la jueza les asignó una defensa pública que no lo aceptaron.

También estuvieron presente los representantes del Ministerio Publico en el Caso Odebrecht, además de Ruth Morcillo, fiscal superior especial Anticorrupción, Mahmad Daud Hassan, fiscal superior Anticorrupción, Jenisbeth Malek, fiscal de circuito, Thalía Palacios, fiscal de circuito Anticorrupción, Olmedo Gómez, fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción y también el abogado querellante Franklin Castrejón Aguilera.

Entre los investigados presentes estaban los exministros durante la gestión de Martinelli (2009-2014) Demetrio Jimmy Papadimitriu, Frank De Lima; además de Jaime Lasso, Carlos Duboa ceranos al expresidente Juan Carlos Varela y el exdiputado Jorge Alberto Rosas.

El resto de los imputados que participaron en la audiencia, Roberto Brin Ascárraga, Evelyn Vargas, Juan Carlos Espinoza Jimenéz, Alejandro Stanziola, José Antonio Porta Álvarez, Angelina Valero de Gamez, Jaime Ford quien participó de manera virtual, Diana Montemayor y Aaron Mizrachi Malca.

Son 80 ciudadanos imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, como el resultado de una investigación que inició en 2015.

Al culminar el acto de audiencia la fiscal Ruth Morcilla no considera que la ausencia de varios abogados de la defensa hayan sido "técnicas dilatorias". "Hay un derecho a la defensa que hay que respetar, hay una fecha alterna y esperamos que se desarrolle la misma".

A petición del Ministerio Público la jueza sobreseyó provisionalmente a 21 personas, entre ellas a Mario de Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli

Además la jueza ordenó en esta resolución del auto de sobreseimiento N.3 de 15 de julio de 2022, el levantamiento de las medidas cautelares personales y y reales que les fueron aplicadas.

En torno a este caso, los hijos del expresidente Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, fueron condenado por la Justicia estadounidense tras declararse culpables de lavar recibir sobornos de la empresa brasileña mientras su padre era presidente de la República. Por esto recibieron tes años de cárcel y dos de libertad vigilada en una penitenciaría de la ciudad de Nueva York.