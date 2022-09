¿Llegarán Roux y Martinelli al 2024?

Ricardo Martinelli, quien lidera la encuesta de opinión, enfrenta procesos judiciales. Archivo | La Estrella de Panamá

¿Por quién votaría en las elecciones?, se le preguntó a tres panameños. Solo uno fue tajante: ¡Ricardo Martinelli! Los otros dos no lo tenían claro, como tampoco está claro aún quiénes van a la contienda el 5 de mayo de 2024.

Y es que aunque las encuestas ponen a Martinelli como favorito, todavía el expresidente tiene que sortear unos obstáculos legales que podrían dejarlo fuera de la carrera presidencial.

Martinelli marca puntero en la última encuesta de Gismos Service S.A., que publica La Estrella de Panamá. Sin embargo, el expresidente está bajo investigación por el llamado caso New Business por supuesto lavado de dinero de fondos públicos; también tiene un proceso en el denominado Caso Odebrecht, en el que hoy es su audiencia preliminar, ya aplazada. Aunado a estos casos judiciales, las empresas de Martinell fueron sometidas a una auditoría por la Dirección General de Ingresos (DGI) que, el pasado 28 de junio ordenó la entrega de información de sus ingresos con sus respectivos comprobantes.

El exmandatario debe presentar información sobre los documentos legales de contabilidad que incluyen aquellos registros diarios y mayor general entre 2018-2022 y los contratos por servicios prestados.

Rómulo Roux, presidente de Cambio Democrático, mantiene una batalla con 15 diputados de su partido. Archivo | La Estrella de Panamá

Martinelli debe entregar copias cotejadas de la información almacenada en dispositivos electrónicos y toda la información inherente al desarrollo de la auditoria, así como detallar los ingresos de comisiones sobre operación interior y exterior con sus documentos sustentados dentro del periodo 2018-2022 y los ingresos por honorarios profesionales.

¿Qué pasaría si la Dirección General de Ingresos comprueba que Ricardo Martinelli evade impuestos? Según la Ley 70 de 2019, en el caso de que un contribuyente que hayan incurrido en defraudación fiscal por un monto superior a 300 mil balboas, será condenado a una pena de prisión de dos a cuatro años y el Artículo 10 del Código Electoral establece que “no podrá ejercer el sufragio ni ser candidatos a ningún cargo de elección popular, quienes están inhabilitados para el ejercicio de funciones publicas mediante sentencia ejecutoriada y estar sujetos a interdicción judicial”.

Pero no solo Martinelli está en una incertidumbre sobre su candidatura presidencial. Rómulo Roux, aunque no lidera las encuestas presidenciales, se mantiene en un no despreciable tercer lugar, de acuerdo con la encuesta de Gismos, S.A. Roux está en una encrucijada, porque está en una lucha política por el control del partido Cambio Democrático con la diputada Yanibel Ábrego.

Roux y Ábrego fueron aliados y el 21 de enero de 2018, le arrebataron el control de Cambio Democrático a Martinelli, fundador del partido que lo llevó al poder entre 2009 a 2014.

Pero el escenario cambió, luego de que la diputada Ábrego junto a 14 de sus colegas de la bancada de Cambio Democrático dentro de la Asamblea Nacional, se revelaran a los lineamientos de Roux y votaran por el diputado perredista Crispiano Adames para la presidencia de la junta directiva de este órgano del Estado, el 1 de julio de 2021.

Roux logró a lo interno del partido que se le revocara el mandato a Ábrego y a 14 otros diputados por “no seguir lineamientos”, pero, además, los expulsó del partido.

En la apelación ante el Tribunal Electoral, Yanibel recibió el respaldo en la vista fiscal, que dice que lo actuado por Róux es ilegal e inconstitucional. La vista fiscal, empero, no es vinculante, por tanto la decisión final depende de los magistrados del Tribunal Electoral.

Sin embargo, si los magistrados se van por la línea de la fiscalía, sin duda que Yanibel se fortalece “y le quita el partido a Rómulo”, comenta un veterano analista político. Si es lo contrario, Rómulo se fortalece en CD y para afuera del partido, agregó.

El escenario político se torna incierto, porque en el tablero presidencial todavía no hay certeza de quiénes serán los protagonistas el 5 de mayo de 2024.