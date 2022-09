Gloria Quintana: 'Yo quiero que Parque Lefevre sea un corregimiento modelo'

Gloria Quintana precandidata a representante en Parque Lefevre por la libre postulación. Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Gloria Quintana apuesta por convertir Parque Lefevre en un corregimiento modelo, y parra ello decidió ir al ruedo político como precandidata para dirigir esta junta comunal.

La expresentadora de televisión, exreina de belleza y empresaria decidió dejar a un lado los reflectores y la pantalla, y dijo al programa “Portada” de La Estrella de Panamá, que ya era hora de dejar de quejarse en redes y ser protagonista.

Sin embargo, para Gloria tomar esta decisión no fue fácil, ya que la embargaba el temor y repugnancia por todo lo que ha estado ocurriendo en el país.

Explicó que tanto sus amigos políticos, como el propio diputado independiente Raúl Fernández, quien también busca reelegirse, le propusieron adentrarse a la política, pero esta vez como protagonista. “Decidí pensarlo, la mayoría de mis amigos políticos me dijeron que lo hiciera y fue ahí donde decidí ir como precandidata para la junta comunal de Parque Lefevre y empezar a la recolección de firmas”.

Pero para que Parque Lefervre se convierta en un corregimiento modelo, Gloria Quintana aseguró que tiene proyectadas varias iniciativas que incluyan el mejoramiento de la vialidad del corregimiento, que mantiene deficiencias en temas de aceras, iluminación, bancas, entres otros.

Indicó que el representante actual tiene tres periodos de estar corriendo, pero que llegó el momento de hacer un refresh, de continuar con lo positivo y llevar actividades nuevas.

En cuanto a las inundaciones, Quintana adelantó que buscará atender los problemas ligados al desorden que existe sobre la toma de la servidumbre por parte de locales y residencias particulares.

“El tema es revisar todas esas servidumbres donde el agua debe fluir y ver qué es lo que hay, qué es lo que está obstruyendo..., entonces tuvieron que haber otorgado un permiso, quien lo dio, hay que hacer una investigación y arreglar el problemas de raíz”, sostuvo.

En cuando al proceso de recolección de firmas, Quintana sostuvo que el 95% de las personas que le han dado su firma primero le preguntan si pertenece a algún partido político o si es de libre postulación.

Indicó que no le interesa ser miembro de ningún partido, porque no quiere que “la callen” ni seguir una doctrina de partido político. Considera que ser independiente implica libertad de pensamiento y no deberle favores a nadie.