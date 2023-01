Los aspirantes a ocupar la silla presidencial, protagonizaron actividades políticas en varios puntos del país, desde reuniones, participación en eventos folclóricos y “dimes y diretes” en redes sociales.

El pasado sábado, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, se trasladó a Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, y durante una reunión con copartidarios de este colectivo político, admitió lo que era un secreto a voces, su aspiración a la presidencia de la República.

En su discurso aclaró que no está oficializando su candidatura, sin embargo mencionó: “como todos tenemos derecho a aspirar, hoy sí reconozco con tranquilidad que tengo aspiraciones a la Presidencia de la República”.

El diputado Adames, agregó: “Son las bases las que expresan la voluntad de nuestro Partido Revolucionario Democrático. No importa cuánto aspiremos, pero que sean las bases las que decidan libremente la oferta del PRD, en todas las posiciones, desde las más altas, hasta la más local”.

En otra línea, el expresidente de la República y líder del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, posteó una imagen donde se observa ajustándose unas zapatillas con el siguiente mensaje: “Empezó la vaina. Poniéndome los zapatos del pueblo”.

Así mismo, informó estar de visita en varias regiones de la provincia de Veraguas, como Soná, en Río San Pablo, en Bahía Honda en el Parque Nacional de Coiba, en la playa Santa Catalina y fotografiándose con personas a las que el llamó “copartidarios”.

El vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, quien también busca ser el abanderado del PRD para los próximos comicios, estuvo en la celebración del encuentro Folclórico del Canajagua, en Macaracas, provincia de Los Santos.

“Gracias a Dios y a la Virgen que nos permitió recibir un año nuevo con mucho optimismo, mucha esperanza... celebrando esta festividad de folclórica del Canajagua, en Macaracas. Gente buena, noble y luchadora; gente que sacó la casta en el peor momento de la pandemia, esa producción nacional, con un presidente que siempre miró hacia esta región”, expresó el vicepresidente Carrizo, en medio de la multitud que se encontraban en este evento.

“Dimes y diretes entre precandidatos presidenciales”

Cada vez que pasan los días en este año preelectoral, se va agudizando el intercambio de palabras, entre los interesados a la Presidencia de la República.

Y es que el presidente del Partido Panameñista y también aspirante presidencial, José Isabel Blandón, el pasado 1 de enero, sufrió la caída de un caballo, en medio de una cabalgata, en la provincia de Chiriquí.

Y aunque el incidente no pasó a mayores, quien aprovechó el momento para pronunciarse al respecto, fue Ricardo Martinelli. El pasado fin de semana, cuando el líder de Realizando Metas (RM) se encontraba en Soná, provincia de Veraguas, visitó una talabartería y al momento en que recomendaba el lugar a sus seguidores de las redes sociales, en compañía de su vocero, Luis Eduardo Camacho, envió un mensaje a Blandón:“Camacho le va a regalar a Blandón una silla para que no se caiga más nunca de un caballo”.

Camacho también agregó, “aquí lo estamos cuidando porque queremos derrotarlo en las elecciones del 2024, sino que nos derrote un caballo”.

Pero José Isabel Blandón no se quedó callado, y a través de sus redes sociales, mostró un video donde se observa con una andadera y cuello ortopédico, junto a la factura de compra y le replicó a Martinell: “En medio de tantos problemas que tiene el país, ayer el dueño del supermercado y su fiel servidor se acordaron de mí, para según ellos regalarme una montura. Como yo soy una persona agradecida, me quedé pensando qué le podía yo regalar al expresidente... así que vine aquí a Hogar y Salud y le compré una andadera con rueditas y todo, aquí esta la prueba, y se la compré porque vienen pronto unas audiencias; así que me imagino que le va entrar la garrotera y demás para tratar de no asistir”.

“Como ya he visto antes que llega con andaderas, aquí esta una nuevesita y de ñapa un cuello ortopédico, ¡Me avisa cuándo me va a mandar la silla para yo mandarle la andadera”, añadió Blandón.