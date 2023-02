Precandidato por la libre postulación busca nueva tolda en el panameñismo

Roberto Nieto, quien declinó a sus aspiraciones a obtener una candidatura a diputado por la libre postulación en el circuito 8-2, de San Miguelito, y con 3.208 firmas recolectadas, ahora lo hará a través del Partido Panameñista.

Nieto, quien este martes, de la mano del presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, se inscribió en esta agrupación política, dijo estar dispuesto a ir a unas primarias. Asegura que a pesar de ser el tercer precandidato con más firmas recolectadas de manera individual, llegó a la conclusión de que para tener la posibilidad de llegar a ser diputado de la República, tiene que ir en equipo, porque las listas y los falsos independientes “nos están robando el sueño”.

Nieto siente que en el Partido Panameñista bajo el liderazgo de José Isabel Blandón, tiene más oportunidad de llegar a una curul y entendió que no puede correr de manera individual. “Creemos en la propuesta de política que tenemos como país y en el trabajo que haríamos en conjunto en San Miguelito”.

Señaló que si seguía recolectando firmas en su precandidatura por la libre postulación, no iba a llegar a la papeleta como candidato a diputado. “Hicimos un estudio con mi equipo de trabajo y no podremos llegar a ese tercer puesto que queremos; todas las comunicaciones que tuvimos con los vecinos, las escuchas del pueblo de San Miguelito iban a quedar en nada”.

Dijo que, para él, es importante llegar y hacer cumplir su plan de propuestas ya tiene establecido, en beneficio de San Miguelito, “por todos esos vecinos que realmente quieren un cambio, porque no todos los independientes son buenos y no todos los miembros de partidos políticos son malos”.

“Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino lo entendió y decidió crear su partido político; la Coalición Vamos entendió que no podía no ir sola y por eso va con una lista. Se entendió que no se podía hacer de forma individual; yo lo traté de hacer; soy el tercer precandidato con más firmas recolectadas de manera individual pero en la papeleta del 5 de mayo de 2024, estarán personas que tiene cero firmas, y eso no es justo”.

Cuando un precandidato renuncia a su postulación

En caso de que un precandidato, candidato principal o suplente renuncie a su postulación, deberá notificarlo al Tribunal Electoral, hacerlo personalmente o a través de un escrito debidamente notariado, presentado ante la la Dirección de Organización Electoral respectiva, que lo remitirá a la Secretaría General del Tribunal Electoral para su publicación en el Boletín Electoral.

En la etapa de precandidatura, la renuncia del principal conlleva a la del suplente, si ha sido postulado.

En la etapa de la candidatura, si el que renuncia es el principal, su suplente asumirá su lugar, de conformidad con el artículo 362 del Código Electoral.

Si el que renuncia es el suplente , el principal aparecerá sin suplente en la boleta única de votación.

Todos los precandidatos o candidatos que renuncien a sus aspiraciones, quedan obligados a entregar su informe de ingresos y gastos, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la publicación de su renuncia en el Boletín Electoral.