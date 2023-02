Carrizo: 'Buscaré la candidatura del PRD para convertirme en el próximo presidente de Panamá'

Copartidarios de todo el país, con pancartas en manos, coreando consignas como: "Gaby, amigo, Panamá está contigo". Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El Homenaje Póstumo a líderes del PRD, en el marco del Natalicio de Omar Torrijos Herrera, fue el escenario perfecto para que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, lanzara formalmente su candidatura a las primarias del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), para buscar ser el abanderado presidencial de este colectivo político, de cara a las elecciones generales del 5 mayo de 2024.

Copartidarios de todo el país, con pancartas en manos, coreando consignas como: "Gaby, amigo, Panamá está contigo", "Vengan como quieran que vamos a ganar", entre otros; portando suéteres, gorras y banderas con el distintivo del PRD, y la presencia de algunos dirigentes de esta numerosa agrupación política. Todos esperaban la llegada de José Gabriel Carrizo al acto político.

Poco a poco fueron llegando miembros y simpatizantes, que al son de tamboritos y murgas, ingresaron a un recinto que se quedó pequeño para la cantidad de personas que decidieron estar justo en el momento en que Carrizo anunciara su candidatura presidencial.

En primera fila del lanzamiento estaban el exmandatario Ernesto Pérez Balladares, la excandidata presidencial Balbina Herrera, el exprecandidato presidencial Mitchell Doens Ambrosio y el exlegislador César Pardo.

Fue entonces que en medio de aplausos y un "Viva Gaby Carrizo", Carrizo llegó, y un tumulto de personas lo acompañó hasta la tarima.

El abogado de 39 años, quien subió junto a su esposa Julieta de Carrizo y sus hijos, así como con importantes figuras perredistas que mostraron el respaldo a sus aspiraciones presidenciales, inició su discurso.

Previamente plasmaron las imágenes de los líderes del PRD que han partido, finalizando con la imagen del máximo líder y fundador, Omar Torrijos Herrera.

Agradeciendo a Dios y a la Virgen María por la oportunidad de reunirlos, llegó el plato fuerte del acto, su discurso y el tan esperado anuncio de su candidatura presidencial.

Dijo que en medio de la calamidad que sufría el pueblo y el mundo, encontró "razones para reforzar aún más" sus convicciones, porque se puso en evidencia, con claridad y crudeza, que las mayores afecciones de nuestro Panamá, son la desigualdad y la falta de oportunidades".

Indicó que, ante esa verdad irrefutable, se hizo más firme su propósito y razón de ser del Gobierno: "unir fuerzas para servir a todos los panameños, pero especialmente a los más humildes, a quienes más lo necesiten".

Dijo que aún falta que como panameños creamos y apostemos por nosotros mismos, que somos un gran país con gente buena, noble y trabajadora".

"Hoy vengo a decirles que los necesito a todos, necesito del apoyo de todos y desde la tierra del río Zaratí, del Cerro Guacamaya... Desde la tierra de los devotos de la Virgen Inmaculada, que buscaré la candidatura del Partido Revolucionario Democrático para convertirme en el próximo presidente de Panamá", expresó en medio de aplausos y alegría por parte de los asistentes.

Carrizo Jaén siguió diciendo en su discurso: "Estamos convocados a nuevas y mayores victorias, estamos convocados a ganar, para defender y ampliar las conquistas sociales alcanzadas".

Señaló que no puede dejar y que no dejará a la suerte el futuro de la patria.

"El PRD está en condiciones de continuar el sendero del desarrollo, con justicia social. Nuestro PRD tiene mujeres y hombres dispuestos, en cada pueblo, en cada rincón de nuestro Panamá, para asumir el reto y la misión de construir una gran alianza, de amplia base social… que lideraremos para ganar y liberar a Panamá de toda amenaza", expresó Carrizo Jaén.

Aseguró que va a continuar recorriendo todo el país, con organización y disciplina, para ganar "la oportunidad de ser presidente de la República".

Dijo que Panamá necesita y merece, que se acompañe el crecimiento económico con desarrollo humano y que él, junto al gobierno de Laurentino Cortizo, han demostrado con hechos que tienen la capacidad de convertir esa aspiración en realidad.

Expresó que, a pesar de lo mucho que han caminado en la dirección correcta, quedan aún grandes obstáculos por superar y declarar saldada la deuda histórica que tienen con la equidad… con la igualdad… con la entrega de oportunidades para todos… no solamente para unos cuantos.

Afirmó que busca la Presidencia de Panamá porque un joven como él, con firme convicción moral, tiene la determinación de hacer lo correcto y está "convencido de que la educación es un instrumento de superación personal, que es un instrumento formado en la cultura del esfuerzo y el trabajo".

"Vamos a apostar, en construir el Panamá que cree en sí mismo… que apuesta a su talento y que abre las puertas del desarrollo, con las llaves de la educación y la innovación", indicó.

Destacó además que, fue un gobierno PRD, liderado por el presidente Pérez Balladares el que modernizó al Estado e implementó un modelo que iluminó la región. Fue un gobierno PRD, liderado por el mandatario Martín Torrijos, que amplió el Canal y le entregó a los siguientes gobiernos los frutos económicos de esa ampliación y que es un gobierno PRD, liderado por el presidente Cortizo, que ha sentado las bases para la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Reiteró que inicia este nuevo reto con toda su energía, y con la misma convicción de trabajar para sumar, aportar, para defender el derecho del pueblo y a seguir en la senda del progreso, con el compromiso permanente de propiciar la movilidad social y el fortalecimiento vital de los sectores profesionales trabajadores de pequeños, y medianos emprendedores, productores, educadores, investigadores y artistas, la juventud innovadora, sin olvidar a los jubilados y a los que han brindado al país su trabajo, experiencia y sabiduría de vida.

"Empuño la bandera del partido, ondeo con la fortaleza de nuestras convicciones, estamos de pie, avancemos unidos... ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a ganar!", terminó diciendo en su discurso, José Gabriel Carrizo.

¿Qué figuras del PRD acompañaron a José Gabriel Carrizo al lanzamiento de su candidatura? El expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares estuvo presente junto a la ex primera Dama, Dora Boyd de Pérez y dijo por qué apoya la candidatura de Gaby Carrizo.

"No hay la menor duda que es el mejor candidato que puede tener nuestro partido, que con él vamos a seguir la política correcta para este país".

En cuanto a los otros candidatos a las primarias del PRD, como el diputado Crispiano Adames, Balladares respondió: "no me gustan porque no sirven".

En el evento y en señal de respaldo a Carrizo, estuvieron en tarima acompañándolo, además, los diputados Raúl Pineda, Cenobia Vargas, y el presidente del PRD, Benicio Robinson.

Igualmente, el alcalde capitalino, José Luis Fábrega; el alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla; el viceministro de Comercio e Industrias, Omar Montilla; el director de la Autoridad de Pasaporte, Omar Ahumada; la viceministra de Salud, Ivette Berrío; el director de Pandeportes, Héctor Brands; el director del Ifarhu, Bernardo Meneses; la diputada Susana Richard de Torrijos, y representantes de corregimientos perredistas.