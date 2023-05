Ana Matilde Gómez desmiente a Lombana

La exprocuradora señaló que no ha aceptado reunirse con Ricardo Lombana en los próximos días, por lo que asegura que no ha habido ninguna conversación en ese sentido

La precandidata a diputada Ana Matilde Gómez desmintió al presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, sobre que haya aceptado reunirse con él en los próximos días.

“Por el respeto que me merecen las personas que confían en mi participación política, que conocen mi trayectoria, y por el respeto que me tengo yo misma, debo desmentir cualquier manifestación que haya hecho Ricardo Lombana o cualquier otro candidato a la presidencia, en el sentido de que he aceptado reunirnos en los próximos días”, manifestó Gómez.

La exdiputada independiente aseguró a través de un video que lo que ha planteado es que va a esperar a ver sus propuestas en blanco y negro...”cuando yo vea documentos, cuando yo vea escritos, entonces yo leeré y tomare una decisión”.

Señaló que cualquiera alianza que haga, no será solo con personas y sobre personas “sino para poder sacar a este país en el atolladero en el que esta sobre las bases de prepuestas que yo pueda compartir también”, puntualizó Ana Matilde Gómez