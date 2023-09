Rogelio Paredes confirma acercamientos con diputados rebeldes de CD

Rogelio Paredes, segundo vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), confirmó que han mantenido acercamientos permanentemente con los diputados rebeldes de Cambio Democrático.

"Hay diputados que el CD no los reconoce, nosotros nos hemos acercado a ellos, no es ningún secreto... Lo que pasa es que dice: yo no he conversado con nadie y me niego a conversar con uno o con otro, es mentira", señaló Paredes.

Indicó que no cierran todas las posibilidades de sumar a miembros o grupos de otros partidos políticos, ya que hoy solo ratificarán la alianza con el partido Movimiento Liberal Repúblicano Nacionalista (Molirena).

"Tenemos todavía hasta el 30 de septiembre para incorporar a algunas figuras", dijo.

El diputado perredista, Raúl Pineda, también aseguró que han conversado con este grupo de diputados del CD, "si yo tendría que elegir qué diputados rebeldes de CD sumar al PRD, elegiría a Nelson Jackson y a otros con liderazgo" mencionó Paredes.

Algunos de este grupo de diputados que buscan la reelección y que hoy son los denominados “rebeldes” de Cambio Democrático, podrían ser postulados por el oficialista Partido Revolucionario Democrático.

En ese sentido, apoyarían también la candidatura presidencial de José Gabriel Carrizo.