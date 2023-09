Exdiputado Domínguez: ‘Saquemos a todos esos corruptos y digamos no a la postulación de Varela al Parlacen”

Exdiputado panameñista asegura que Varela quiere escapar de la justicia Redes Sociales

La postulación del expresidente Juan Carlos Varela para ser miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por miembros de su propio partido.

Uno de ellos es el exdiputado José Antonio Domínguez, quien envió un mensaje a los convencionales que votarán para escoger a los candidatos a diputados del Parlacen. “Amigos copartidarios, no debemos volver a elegir a esos convencionales porque son leales a Varela, pero traidores a la Patria. ¡No más corruptos!”.

Domínguez señaló que “por culpa de esas personas es que tildan al resto de nuestros copartidarios como corruptos… Saquemos a todos esos corruptos y digamos no a la postulación de Varela para el Parlacen”.

A juicio de Domínguez el expresidente quiere escapar de la justicia, “qué es lo que tanto teme”, se preguntó.

Por su lado, el panameñista Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación, calificó la nominación de Varela como “un error”, ya que el expresidente en su momento planteó que el país tenía que salir del Parlacen, “es una contradicción entre lo que él ha planteado y lo que pretende hacer”.

Arrocha dijo que los convencionales del Partido Panameñista no deben avalar esta postulación. “He planteado que ese tema tenemos que rectificarlo, que no puede haber esas ventajas procesales ser utilizada como mecanismo para escapar al sistema de justicia de Panamá”, dijo Arrocha.

Contradicción

El propio expresidente en su condición de Canciller pidió el 20 de noviembre de 2009, mediante una nota dirigida a la Cancillería de Guatemala, que Panamá se saliera del Parlacen.

Mientras que en el 2018 Varela en su condición de presidente de la República aseguró que no se iba a postular como candidato a diputado del Parlacen, ya que no tendría autoridad moral para inscribirse. “Yo como Canciller de la República me tocó a mi retirar a Panamá del Parlacen cumpliendo un compromisorio que se hizo en ese momento con el Gobierno anterior”.