TE rechaza los ataques que ha sufrido por mostrar su postura por la modificación al ‘Código Electoral’

El TE invita a todos los actores del proceso electoral a desarrollar una campaña de altura. Archivo | La Estrella de Panamá

El Tribunal Electoral (TE) denunció este miércoles 18 de octubre su rechazo a los ataques en contra de la institución por parte de algunos sectores al mostrar su posición frente a la reciente modificación al Código Electoral.

En una nota de prensa, el TE hizo hincapié en que las actuaciones administrativas son aprobadas por consenso.

“La institución se ha ganado su credibilidad, nacional e internacional, durante tres décadas por organizar procesos electorales transparentes de manera imparcial, apegados a la ley y la Constitución, para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular”, afirmó la entidad.

Y agregó: “Los tres magistrados y cada uno de los colaboradores de la institución seguimos trabajando unidos en el desarrollo del Plan General de Elecciones (Plagel) para darle al país otra elección transparente, garantizando dos principios fundamentales en toda democracia: la libertad de expresión y la integridad del proceso electoral”.

Con relación a la Ley No. 403 de 2023, que modificó el artículo No. 380 del Código Electoral, el TE ha mantenido su oposición, ya que a su juicio “el país no se merecía cambios a pocos meses de la elección general, sin embargo, una vez aprobada nos toca cumplir la ley, que ya forma parte del Código Electoral, por cuyo cumplimiento debe velar el Tribunal Electoral”.

El comunicado concluye con una invitación a todos los actores del proceso electoral a desarrollar una campaña de altura, con respeto y tolerancia, pensando en los mejores intereses de la patria.