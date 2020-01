Mira cómo votaron los ingleses el 12/12

Lord Ashcroft fue en sus tiempo el “Deputy Chairman” del partido Conservador de Inglaterra. Nos cruzamos en varias reuniones de la IDU. Hace poco presentó una encuesta muy detallada sobre el voto inglés del jueves 12 de diciembre último pasado, en el Reino Unido, que nosotros vamos a resumir en este escrito.

Su muestra fue hecha el día de la elección sobre 13,000 encuestados ingleses que ya habían votado.

Demográficamente hablando los Laboristas ganaron únicamente más de la mitad de los votantes jóvenes, de 18 a 24 años (ganaron el 57%), de 25 a 34 años obtuvieron el 55% y de 35 a 44 años lograron el 45%. Sin embargo, los Conservadores se colocaron de segundo siempre, además de ganar todos los otros rangos de edades así: de 45 a 54 años fue de 43%, de 55 a 64 obtuvieron 49% y más de 65 años el récord de 62%.

Con una población mayor en el Reino Unidos, las probabilidades de los Tory de vencer eran mayores. Nunca dudamos de ese concepto. Por eso vaticinamos el triunfo de Johnson.

El 73% de los votantes generales pro Brexit del referéndum sobre la UE votaron por el partido Conservador y solo el 16% votó por los Laboristas

Los hombres votaron por los Conservadores (48%) y las mujeres (42%), por más de 19% superaron a los Laboristas en cuanto a varones y por 6% en cuanto a las féminas se refiere.

Por categorías socio profesionales, los Conservadores barrieron. En la clase AB el margen fue de 13%, en la C1 fue de 12%, en la C2 fue de 20% y en la DE fue de 6%.

Boris Johnson logró incluso ganar en los circuitos históricos de los Laboristas, en donde arrasó con el voto de las clases menos favorecidas, lo que demuestra que el Reino Unido también está cambiando drásticamente.

El fin de semana post elección fue a agradecerle a los nuevos Conservadores, (ex/o) laboristas amigos del Reino Unido y el Brexit, a los cuales Johnson apoyará para siempre. Inicializando una nueva era Británica….

En una pregunta hecha en la encuesta, “¿Cuándo usted se decidió a votar por su candidato?”, el 30% de los Laboristas lo habían hecho desde siempre y los Conservadores fueron el 32%. Para las otras categorías se demuestra que el voto Conservador fue un voto “duro”. Ya un mes antes de las elecciones los Conservadores tenían 78% del voto de su partido y los Laboristas 63%. Las encuestas no se equivocan porque la gente casi no miente, sobre todo porque son la mayoría conservadores ingleses mayores.

Sobre otra pregunta: “¿Quién será mejor primer ministro?”, respondieron así: todos los ingleses dijeron que Boris Johnson por 49% y Jeremy Corbyn 31%. Los Conservadores escogieron a B. Johnson con el 95% y los Laboristas a Corbyn con 76%. Los otros partido preferían a Corbyn excepto el "Brexity party” que prefirió a Johnson con el 75%. El resultado confirmó las respuestas de los ingleses. La grieta esta sanada, Boris había hecho un gran “job” para ganarse el Brexit.

Aún peor, el 25% de los votantes Laboristas que votaron pro Brexit votaron esta vez con los Conservadores. (Aquí la noción de nación tal vez superó la ideología). Además el 66% de los votantes Conservadores apoyando la causa del NO Brexit votaron por los Conservadores, mientras que el 84% de los Laborista a favor de NO Brexit votaron por los Laboristas, pero como el BREXIT ganó el referéndum del 2016, era normal que los Conservadores ganaran el jueves 12/12 aún con más votos, sobre todo con la personalidad de Boris Johnson, siendo el más decidido en retirar al Reino Unido de la Europa de Naciones. El 5% de los que votaron por Brexit en el Referéndum piensan ahora que deben quedarse, sin embargo el 13% que votó por NO Brexit ahora dicen que se debe respetar el Referéndum. Entonces triunfó Inglaterra y los Conservadores.

