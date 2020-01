Capitalismo y comunismo 1945-2020

En este año 2020, se cumplirán 75 años de una de las experiencias de economía política más interesante en la historia del último siglo en Asia. Se trata del “partage” de la península coreana en dos países, uno creado en el norte y que era la parte más rica en 1945 – (acero e industria química) - y la otra la más pobre – (solo agricultura feudal) - , ubicada en el sur. El primer país (norteño) fue ocupado por los soviéticos (URSS) con su modo de producción comunista y el otro país (sureño) ocupado por los americanos con su modo de producción capitalista.

El sur más pobre, en menos de 10 años superó en todo al sistema comunista y 75 años después es mucho mejor que el fatal país del norte. Esa división se engendró porque el 8 de agosto de 1945, dos días después del bombardeo atómico a Japón en Hiroshima por parte de los EEUU, la URSS declaró la guerra a Japón y al día siguiente atacó la península de Corea por el norte. Esta decisión alarmó a los Estados Unidos, que tras los bombardeos atómicos sobre Japón, asegurando con ello la pronta rendición japonesa, ya no estaban tan interesados en la entrada de la Unión Soviética en la guerra. Un día después del segundo bombardeo atómico a Japón en Nagasaki, el 10 de agosto de 1945, Estados Unidos envía tropas a Busan, al sur de la península coreana. Corea, por su parte, contaba con una guerrilla de ideología comunista que se enfrentaba a Japón y apoyaba las medidas de la URSS. Las tropas estadounidense también fueron bien recibidas a su desembarco en Busan, al sur.

De 1945 a 1955 las dos Corea tenían un PIB por habitantes cercano a los $3,000 por año.

En 1970, ya Corea del Sur (la capitalista) obtenía un PIB per cápita de $5,000, mientras que la más rica, la del Norte con su sistema comunista mermaba su PIB per cápita en $3,500.

En 1980, mientras Corea del Sur sobrepasaba con creces los $5,500, Corea del Norte se alejaba de los $3,500.

En 1990, la Corea capitalista (Sur) sobrepasaba los $15,000 per cápita, triplicando su resultado de diez años atrás. Mientras que la Corea Comunista luchaba contra la hambruna y la desnutrición, manteniendo su PIB per cápita en un estado pésimo. No lograba superar los $3,000. Habían transcurrido 45 años de miseria, hambruna, trabajos forzados y comunismo fallido.

Con la llegada del Milenio, las cosas empeoraron para los comunistas coreano, a tal punto que aceptaron ayuda del capitalismo mundial porque se morían de hambre (Ver la ayuda del gobierno Clinton 1996-2000), mientras que la Corea capitalista pro Estados Unidos ya alcanzaba un PIB de $22,000 per cápita por año, más de 7 veces lo que producían los comunistas coreanos. El fracaso “rojo” es rotundo en el ejemplo coreano.

En el 2019, el PIB per cápita de los coreanos capitalistas era 10 veces superior al PIB per cápita de los comunistas. Corea del Norte por más de medio siglo no logró nunca sobrepasar los $4,500 per cápita, lo que prueba rotundamente que el sistema comunista es un total fracaso económico y crea grietas imposibles de mejorar o achicar.

Queda pues demostrado en el modelo coreano de 75 años de vigencia, que el capitalismo es mucho mejor que el modo de producción comunista o socialista del siglo XXI o incluso el modo de producción populista.

Empresario