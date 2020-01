¿Por qué el salario mínimo?

La Constitución Política de la República de Panamá, señala en el capítulo 3°, relativo al trabajo. Artículo 64: “El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa”.

El artículo 66 dice: “La ley establecerá la manera de ajustar el salario o sueldo mínimo del trabajador con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar el nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica; podrá determinar asimismo el método para fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio…”.

Igualmente, el Código de Trabajo lo establece en la sección tercera relativa al salario mínimo. En el artículo 172 se indica que “todo trabajador tiene derecho a percibir un salario mínimo, que cubra las necesidades normales de su hogar. En el orden material, moral y cultural el cual se fijará periódicamente con el fin de mejorar su nivel de vida, y en atención a las condiciones particulares de cada región y actividad industrial, comercial o agrícola. Además, podrían fijarse salarios mínimos por profesión u oficio.”.

El pasado 31 de diciembre, debido a que no hubo acuerdo en la mesa de salario mínimo, el presidente de la República tal como lo establece la norma procedió a emitir el Decreto Ejecutivo N°424 del 31 de diciembre de 2019, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional. Para la mayoría de las y los trabajadores, el ajuste que se hace es indigno, es una afrenta es injusto para la mayoría de las y los trabajadores, a quienes solo se les ajusta entre 0.02 y 0.03 centavos por hora.

En Panamá, alrededor de 67,840 personas laboran en restaurantes y hoteles, y recibirán 0.02 centavos por hora. Mientras que las compañeras y compañeros que laboran en las tiendas de comida rápida no reciben propinas, las condiciones laborales son arriesgadas debido a los cambios de temperatura a las que se ven sometidos las y los trabajadores. Un trabajador me decía “desde mis dieciocho años laboro en este restaurante y tengo 45 y hasta los dientes me duelen”.

En la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, acuicultura y pesca nacional, el salario en ambas regiones —en la N°1 y la N° 2— se incrementó 0.03 centavos. En la región N°1 y en la región N°2 el incremento fue de 0.02 centavos, quedando igual el salario mensual de $322.40 en ambas regiones.

Nos preguntamos ¿quién puede vivir y mantener a su familia con $322.40 al mes? Y no es del todo cierto que en la familia hay dos personas que laboran, en muchas familias hay un único ingreso.

Se ha venido indicando que el aumento del salario mínimo implicaba despidos e incremento del costo de vida. En este país, de manera sistemática, se ha venido aumentando el costo de vida, y se ha venido despidiendo trabajadores, se dé o no ajuste al salario mínimo.

El gobierno actual, favoreciendo aún más al sector empresarial retrasó el pago del ajuste al salario mínimo para la segunda quincena del mes enero de 2020.

Es necesario un aumento general de salario, para todas y todos los trabajadores del sector público y privado. Además se requiere un sistema de regulación de precios que proteja al productor y al consumidor y elimine la especulación que tienen los grandes monopolios en nuestro país.

Saludamos la posición asumida por los sindicatos de Changuinola (SITRAPBI y SITRAIBANA), de parar hasta lograr un acuerdo que establece: “becas nacionales e internacionales para los hijos de los trabajadores, entregar dos bonos, uno escolar y otro navideño de $50.00, cada uno. Además, el gobierno nacional se compromete con los porcentajes presentados en la mesa de conversación y diálogo con los trabajadores de SITRAPBI y SITRAIBANA, consistentes en 8% en la primera revisión, 13% en la segunda revisión y 7% en la última revisión de este gobierno”.

Las y los trabajadores tenemos que tener claro que ningún aumento que responda a las necesidades de las y los trabajadores se dará sin luchas. Por ello, desde ya se requiere iniciar la preparación y concienciación en todos y cada uno de los trabajadores, para hacer una sola fuerza que logre obtener un salario justo y digno que responda a las necesidades de las familias panameñas.

El salario mínimo se establece hoy porque está contemplado en la Constitución y en el Código de Trabajo, de lo contrario no lo darían.

Secretaria General de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, (CGTP)