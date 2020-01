Parecido entre sí, religiones y partidos de izquierda

En la época en que subió la doctrina aprista en América Latina, conocí a muchos intelectuales de mi país entre ellos al doctor Carlos Iván Zúñiga, de toda mi estimación y aprecio, ya desaparecido, que fue con el tiempo destacado dirigente del partido Frente Patriótico y a su lado estaba el que llevaría todo el liderazgo de ese partido el doctor Jorge E. Illueca.

Ambos llegaron a ser diputados de la Asamblea Nacional y todos recordamos que cuando fue derrocado el doctor Arnulfo Arias Madrid con el impulso de estos dirigentes ya mencionados, a Illueca se le quiso censurar injustamente porque se dirigió a los Estados Unidos para adquirir un doctorado en Derecho. A lo que voy es en el caso de Zúñiga, que con el tiempo se diluyó la ideología aprista. En tanto que Illueca, nunca recuerdo que él haya sido aprista, lo que sí viene a mi memoria es que cuando estalló la Revolución guatemalteca con el doctor Juan José Arévalo, a quien tuve el alto honor de conocer en la década del 50, muchos intentamos imitar su ideología en la misma forma en que se imitó la doctrina aprista surgida en Perú. Pero a mi juicio, a lo que me refiero, es que se fueron diluyendo como “neblina en montaña” con los primeros rayos del sol, sin que con esto menoscabe su esencia moral en ambas.

Con el marxismo no es lo mismo, se ha podido afianzar después de la Unión Soviética, en algunos países de nuestra América como es el caso de Cuba, pero ha ocurrido un fenómeno que desde que ésta surgió encabezada por Fidel Castro, se ha cometido el error de que muchos la quieren imitar y con cierta oportunidad no se ha mantenido en algunos líderes populares la prudente distancia y de repente se han encontrado más enredados que un trompo por no buscar su propio camino o por no decirlo, específicamente, su propia autonomía.

Es lo que ha ocurrido en Bolivia recientemente y para qué mencionar a Venezuela en que en estos momentos no todas las cartas las tienen consigo.

Ya sobre el particular, en el próximo artículo profundizaré sobre este tema de la imitación de la ideología de izquierda, que en cierta manera también ocurre entre las religiones, se quedan en una si les va bien, se van a otra si les va mejor y asimismo en los partidos de izquierda si les va bien en uno o si les va mal se van a otro y terminan en un laberinto que bien recuerdo las sabias palabras de un embajador de Cuba en Panamá que me decía: la Revolución cubana es irrepetible para atemperar la profunda simpatía que tenía en esos momentos y la mantengo por Cuba.

Abogado y periodista