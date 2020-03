No soy fanático de apretones de manos. Siempre he preferido mejor un abrazo. Y creo que las personas deberían evitar darse la mano. Los científicos han encontrado que el apretón de manos es una de las prácticas más insalubres que tenemos los seres humanos.

No más apretones de manos

En un experimento en 2014 (https://www.apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/Fist_bump_article_AJIC_August_2014.pdf), se demostró que un apretón de manos transfiere casi el doble de bacterias que un “high five” y significativamente más bacterias que un choque de puño. Los resultados probablemente también aplican a otros gérmenes distintos a bacterias, como son los virus que causan el resfriado común, la gripe y el nuevo coronavirus que se está extendiendo por todo el mundo.

No veo ninguna razón por la que no podamos alejarnos del apretón de manos. La adopción del choque de puño como saludo podría reducir sustancialmente la transmisión de enfermedades infecciosas entre las personas. No debemos ser paranoicos acerca de tocar a otras personas, pero cuando hay enfermedades transmisibles alrededor, debemos ser cautelosos. Toda persona preocupada por el coronavirus debe responder un saludo con una sonrisa y evitar cualquier contacto. Si siente la necesidad de tocar, entonces un choque de puño rápido o similar sería mucho mejor que un apretón de manos.

Oliver Wendell Holmes, el poeta y médico, descubrió en 1843 que la fiebre de parto común y mortal en las mujeres era causada por gérmenes que se transmitían de las manos de médicos y enfermeras (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1633559/). Fue uno de varios descubrimientos que condujo a la recomendación de que los médicos debían lavarse las manos. A principios de 1900, los riesgos para la salud del apretón de manos se documentaron en la literatura médica, pero más de un siglo después, el gesto amistoso continúa propagando enfermedades, a través de objetos cargados de bacterias (teléfonos, ordenadores, maniguetas de puertas) y la propensión humana a tocarse la cara, sacando así los gérmenes de los puntos claves: ojos, nariz y boca. Un estudio determinó que los estudiantes de medicina se tocaban la cara 23 veces por hora, en promedio, contactando una membrana mucosa el 44 % del tiempo (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25637115).

Y también está la realidad del pésimo estado de la higiene humana: después de usar los baños públicos, solo el 5 % de las personas se lavan las manos con jabón el tiempo suficiente para deshacerse de los gérmenes, mientras que el 15 % de los hombres y el 7 % de las mujeres no se lavan del todo, según un estudio de 2013 (https://msutoday.msu.edu/_/pdf/assets/2013/hand-washing-study-1.pdf).

Nadie sabe cuándo o por qué comenzaron los apretones de manos, pero los escritos muestran la práctica desde hace miles de años. Una teoría es que extender la mano abierta era visto como un signo de paz. O tal vez darse la mano fue originalmente una señal de cerrar un trato, de empeñar la palabra, de dar confianza, como es también el caso de hoy. Si usted va un banco y cierra un negocio, el apretón de manos es casi mandatorio. Y así en todas las demás instancias de la vida actual.

Pero si usted quisiera buscar una alternativa al apretón de manos, podría considerar el gesto námaste, común en Asia, donde las personas se encuentran y presionan sus propias manos, con los pulgares cerca del pecho, y luego agregan un leve arco de la cabeza. Sin duda, bajar la cabeza es un enfoque más seguro que los saludos de cachete a cachete comunes entre muchos hispanos y europeos. Tal vez por eso el coronavirus se ha propagado tan rápido en países como Italia, donde el saludo típico de afecto es con besos en la mejilla.

Besos y roces en las mejillas, incluso hasta los abrazos, se ha comprobado que también pueden propagar gérmenes. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos sugiere que las personas deben mantenerse al menos a seis pies de distancia de cualquier persona portadora del coronavirus. Estoy convencido de que, aunque haya gente que diga que no dar la mano es grosero, este es el momento para cambiar el hábito de estrechar la mano. La verdad es que apretarse la mano es insalubre: la mano humana comúnmente transporta 3200 bacterias de 150 especies, incluyendo bacterias fecales (https://www.colorado.edu/today/2008/11/03/women-have-more-diverse-hand-bacteria-men-according-cu-boulder-study).

Necesitamos educar a las personas sobre los riesgos y propiciar un cambio cultural que desincentive el contacto de manos entre las personas. Y aprender de Bob Dole que, por razones de una lesión ocurrida en la guerra, siempre agarraba un lápiz en su mano derecha y con punta hacia adelante, nadie se atrevía a estrechársela.

Empresario