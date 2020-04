Esta semana es crítica: apretemos para no perder lo ganado

Como señalé en mi artículo anterior, a lo lejos ya se empieza a ver la luz al final del túnel, pero no podemos darnos el lujo de aflojar ahora y perder todo lo ganado en estas dos semanas de cuarentena, viéndonos forzados a comenzar de nuevo, como les ha ocurrido a varios países que se confiaron antes de tiempo.

Aunque es verdad que ya superamos los tres mil casos confirmados de COVID-19, también es verdad que desde el inicio de la cuarentena nuestro promedio diario de casos no llega a 160, y eso porque la mayoría, si no todos los casos reportados en estas semanas corresponden a personas que muy probablemente adquirieron el virus hace dos o tres semanas. Pero también es verdad, y esto es muy importante, que nuestro número de casos está demorando más de nueve días en doblarse, y que, la velocidad a la que se transmite el virus, el ya conocido “Rt”, se dirige a un punto en cual le epidemia se mantendrá estable y comenzará a disminuir, permitiendo que la transmisión del virus esté controlada y que se alivie la presión sobre los servicios de salud, para que, cuando los necesitemos estén disponibles de forma oportuna.

Todo eso lo hemos conseguido cumpliendo con nuestra parte, pero se irá por la borda si no apretamos las medidas de distanciamiento social y cumplimos fielmente con la cuarentena. No es la hora de relajarnos ni de claudicar, el país necesita de ese esfuerzo adicional en este momento crítico. No puede ser que cada día las autoridades nos informen que detuvieron a cientos de personas deambulando por las calles, poniéndose en peligro ellos, a sus familias, a sus amistades, y a todos los funcionarios públicos y privados que están haciendo un sacrificio, arriesgando sus vidas por todos nosotros, y por esos mismos que no ponen de su parte.

Por su lado, el Ministerio de Salud, deberá redoblar los esfuerzos para masificar las pruebas de laboratorio. Lo estamos haciendo, y estamos cercanos a las mil pruebas diarias, lo cual es condición obligatoria para la identificación de personas positivas, el rastreo de contactos y el aislamiento estricto de enfermos para ofrecerles las medidas de apoyo indicadas según la gravedad. Al igual que con la cuarentena, esta masificación de pruebas no puede detenerse o fallar, si no se cumple, también se echa por la borda todo lo que hemos avanzado.

No menos importante será que el Gobierno mantenga el apoyo solidario, tanto el bono solidario para el Panamá de los Barrios y principales ciudades del interior del país, como las bolsas de comida para el Panamá Rural y el Panamá de las Comarcas, beneficiando en ambos casos a las personas muy pobres y los trabajadores más humildes, aquellos que, por su condición de vida no tienen posibilidad de hacer trabajo a distancia, o aquellos trabajadores del sector informal, que son la gran mayoría. En estos casos el impacto económico es de consideración, y se mantendrá después que hayamos salido de la cuarentena.

También serán críticas estas semanas para el sector empresarial, pues los negocios y empresas se han visto fuertemente afectados, si no paralizados, su ciclo productivo por el absentismo laboral, la merma en la demanda, la alteración de las cadenas de suministro y las dificultades de distribución. Pero nuestro sector económico ha tenido un crecimiento importante durante la última década, por lo que supongo puede aguantar, sin necesidad de despedir personal y agravar la crisis humanitaria. Esos empleados les harán falta después para retomar sus actividades al nivel previo a la crisis epidémica. Y por qué no, para diversificar su producción de acuerdo con el nuevo comportamiento de la demanda en la era pospandemia.

Médico, miembro de la Comisión Asesora del Minsa para enfrentar la Epidemia del Coronavirus.