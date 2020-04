Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles y trágicos de la humanidad, debido al coronavirus. La única forma que tenemos para afrontarlo y vencerlo es a través de la psicoeducación, prevención, hábitos de higiene saludables, e implementar habilidades cognitivas con valores como la solidaridad y la responsabilidad individual y social. “Tu seguridad es mi responsabilidad”, todos tenemos que realizar una introspección de esta dualidad conceptual.

Es momento de unirnos todos como panameños y demostrarle al mundo que somos una sociedad afiliativa y no individualista, que cuando nos unimos no hay tormentas ni enfermedad que nos detengan, que somos capaces de superar nuestras diferencias ideológicas para lograr el bien común de la humanidad y disminuir esta catástrofe que inició y que en Panamá estamos a tiempo de controlar su propagación masiva, si adoptamos todas la medidas que nos ha recomendado el Minsa. Solo en Italia se han llegado a reportar más de 1000 muertos en un día, se pudieron evitar estas muertes actuando con más responsabilidad y solidaridad.

Como ciudadano, hacemos un llamado enérgico, pero respetuoso a la conciencia nacional y apelamos a la responsabilidad individual - social que tenemos todos, como sociedad. Cuando hablamos de “responsabilidad individual” no solo nos referimos a cumplir con la normativa establecida por las autoridades sobre higiene personal. Esta consideración involucra acciones tales como: dejar de salir a la calle, quedarse en casa; no visitar vecinos, menos ir a zonas consideradas como factor de riesgo, practicar la colaboración vecinal, si sabemos que hay un adulto mayor y no puede salir, ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades.

Es necesario evitar ir al parque y donde existan aglomeraciones. La situación actual amerita que la ciudadanía refuerce el sentimiento de solidaridad, responsabilidad, comunidad y compromiso. Estas acciones solidarias de colaboración y ayuda a la comunidad en que vivimos permiten la compra solidaria, para el confinamiento, el aislamiento social y la buena convivencia humana.

Los últimos estudios demuestran que las personas asintomáticas (no presentan síntomas) son las que más contribuyen a esta pandemia y tienen mayor posibilidad de transmisibilidad, porque desconocen que tienen el virus y lo están incubando, e infectan a más personas, es una de las lecciones aprendidas de China e Italia y se ha replicado en España y otros países.

La responsabilidad individual está relacionada con guardar la distancia a un metro y medio por seguridad, no salir a otros vecindarios para evitar propagar la enfermedad. Hay que utilizar las redes sociales de manera responsable y no difundir noticias sin confirmar su fuente y si es verdadera, evitar las noticias amarillas y alarmista. Utilizar la fuente oficial que es el Ministerio de Salud. Pueden utilizar estas redes para comunicarse, reorientar e inclusive para distraerse en grupos de autoayuda.

La responsabilidad individual repercute en lo comunitario y por consecuencia lógica en lo social, es clave para que los ciudadanos participen activamente para controlar la enfermedad. El confinamiento no es solo quedarse en casa como medida de protección individual, más bien, la intención es contribuir a que la epidemia no se extienda exponencialmente.

A continuación, presentó algunas consideraciones para el confinamiento, la distancia social y la higiene personal: quedarse en casa, higiene personal, distancia social, consumo responsable, conocer a tus vecinos, aprovechar estos días para limpiar la casa y el correo, responsabilidad individual y social, solidaridad, vida social “online”, teletrabajo, seguir instrucciones de las autoridades del Minsa.

Recuerda que: un Panamá Unido, jamás será vencido.

Miembro de la Academia Panameña de Psicología.