El sufrimiento de un pueblo

El pueblo se colmó de la incapacidad y las arbitrariedades de las autoridades gubernamentales ante la grave situación de hambre, desempleo, inseguridad y contagiados y fallecidos por COVID-19. Los discursos faltos de medidas a favor de la vida humana terminan por desesperar aún más al pueblo humilde y trabajador, que se ve en la necesidad de salir a las calles a buscar el sustento diario. Son miles de trabajadores que a cuatro meses de declarada la pandemia en el país no han recibido ni bolsas de comida ni vale ni bono. Miles de personas sin ingresos permanentes, a las cuales no le llega la supuesta ayuda económica.

El reinicio del año escolar ha generado una nueva carga emocional y económica a los hogares. Hogares cuya vivienda carece de luz eléctrica y de agua potable, tanto en el área urbana como rural; sin servicio de internet, donde en el mejor de los casos se cuenta con un celular con servicio prepago, con data reducida, y para compartir entre varios niños o jóvenes. Un Meduca sin planificación, sin capacidad de respuestas concretas y factibles a la llamada comunidad educativa, mientras que padres de familia preguntan “¿por qué no llegó Ester?”, “¿las guías pa' cuándo?”, “¿cuándo se libera la banda ancha?”. Como siempre, se pretende cargar el costo de la ineficacia gubernamental en los padres de familia y docentes. Lo que sucede es claro reflejo de que la educación nunca ha sido una prioridad para los gobernantes.

La situación que vive el pueblo panameño es crítica. No solo se trata del coronavirus, sino de una situación socioeconómica, que está inmersa en un cúmulo de incertidumbres, producto de que miles han sido enviados a su casa sin salario dada la suspensión de contratos de trabajo. Empresarios que buscan pagar un XIII mes reducido a sus trabajadores (50 balboas en dos partidas), otros tanto que se les ha reducido su jornada de trabajo y por ende sus salarios, y otros que son acosados psicológicamente con el discurso “no regresarán a sus puestos de trabajo superada la pandemia”. En medio de ellos, proyectos de ley y decretos que buscan legalizar las ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas por el Gobierno so pretexto del coronavirus; que buscan favorecer a empresarios que aprovechan la situación para impulsar la mayor flexibilidad laboral. Discursos empresariales, como el de Guillermo Chapman (el mismo del plan Chapman del Gobierno de Pérez Balladares, que impuso a sangre y fuego las reformas al Código de Trabajo -Ley 44- y las privatizaciones), que planteó reducir el salario a los funcionarios, y en CADE propuso eliminar la “rigidez" que impide contratación de elementos jóvenes, ajustes en la jornada extraordinaria, que el domingo no sea necesariamente el día de descanso, la suspensión temporal del empleo por caída de demanda sin previa autorización gubernamental y eliminar el requisito de ser nacional para cualquier profesión u oficio.

Un Gobierno que no garantiza los derechos de los trabajadores, que pretende que sea el pueblo humilde y trabajador el que una vez más cargue con esta crisis. Un Gobierno ineficaz y nefasto, de improvisaciones en el manejo de la crisis, que ha favorecido a los grandes grupos empresariales. A pesar de los miles de millones de dólares que ha recibido el Gobierno de Cortizo, la ayuda no llega a muchos panameños.

El pueblo se aboca a la lucha. Constantes están siendo las manifestaciones en las calles de obreros, trabajadores de la salud, pobladores, productores, en rechazo a las nefastas medidas antipopulares.

Desde Conusi hemos presentado una propuesta integral para garantizar los puestos de trabajo, para reactivar la economía y generar nuevas plazas de empleo; sin embargo, el Gobierno impone el apetito empresarial por encima de la vida, al presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma al Código de Trabajo, al igual que otros proyectos antiobreros. Frente a ello, advertimos que, desde Conusi-Frenadeso, en las calles, enfrentaremos los proyectos leoninos que atentan contra los derechos humanos y laborales. Llamamos a los diversos sectores sociales a la organización y unidad, a fin de enfrentar la embestida patronal y gubernamental.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.