Emprendedores panameños

Estoy anonadado por el diamante en bruto que cada día toma más y más forma, y es que muchos panameños han optado por emprender en sus pequeños negocios familiares. Es una de las secuelas que nos está dejando la COVID-19.

En este momento es cuando más debemos poner en práctica eso con aquellos.

Es muy agradable ver crecer esas ideas brillantes que toman más fuerza al pasar de los días, el trabajo y dedicación que puede llegar a tener un joven emprendedor es sumamente admirable, quedando demostrado que los panameños son personas “echá's pa'lante”.

¿Estamos apoyando en este proceso? Quiero recordarles que uno de los valores más importantes es la solidaridad, en este momento es un valor que debemos practicar con aquellos que están dispuestos a generar ese ingreso que nos ha impedido hacer esta pandemia que vivimos hoy día.

Las redes sociales se han convertido en el aliado directo de cada negocio, ya que es uno de los medios que generan interacción de manera que el cliente haga sus pedidos, y muestre esa satisfacción al momento de consumir los productos comprados de forma tal que ayuda a la publicidad de estos.

Quiero felicitar a cada emprendedor panameño que está convirtiendo esto que está pasando no solo en Panamá, sino a nivel mundial, para sacar ese talento, creatividad y cosas brillantes para poder salir adelante en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando e invitó a esas personas que quieren, pero no se atreven, me dirijo a ustedes, indicándoles que la vida se trata de ensayo y error que la actitud que le ponga a sus proyectos bastará para que sea exitoso.

Estudiante de Publicidad de la Universidad de Panamá.