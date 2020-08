La maravillosa Dra. Stella Emanuel

Mi reciente amigo Rubén Armuelles me ha enviado un video en donde habla, eufórica y llena de motivos por el amor a la vida, la experta en pandemias virales Stella Emanuel de África Occidental. Stella, por sus méritos, hoy día trabaja en Houston, Texas. Su experiencia ganada en pandemias, como la que nos acomete, la comenzó a forjar desde el 2005 y su praxis en el conocimiento no le deja entender por qué no se atiende en las primeras fases a los pacientes de COVID-19, como prevención efectiva con Hidroxicloriquina, zinc o azitromicina para que nadie llegue a las antesalas de la muerte con la tortura de los respiradores, cuando ya los pulmones se encuentran seriamente afectados. Yo soy un testimonio (dice la Dra., refiriéndose a los médicos y especialistas de EE. UU.), que muy pocos en América han trabajado en estas situaciones y deben usar como yo Hidroxicloriquina, Zinc o Azitromicina en la primera fase de los contagiados, que conste que a mí no se me ha muerto ningún paciente de COVID-19 y llevo arriba de 350 recuperados. (Esto me recuerda a la excelsa y envidiada Dra. de Arraiján Ajoort Lezcano que ha salvado a muchos). Si por mala suerte y, a pesar de los absurdos confinamientos, llegase contagiarme, no lo duden que, por mi vida, caminaré hasta Arraiján por los viejos caminos de Victoriano Lorenzo, por donde evadía a los conservadores colombianos, hasta llegar a Nuevo Emperadory de allí estoy a un pasito de la Dra. Ajoort Lezcano.

Sospecho y hasta me preocupa que haya una conspiración (dio a entender en su vigorosa charla la Dra. Stella Emanuel en Washington acompañada de un grupo de médicos). Y enfatizó que no dejen morir a los americanos de la manera en que está sucediendo, recalcando que no debiese existir ninguna clase de encierros poblacionales y que aplicaran, por favor, la Hidroxicloriquina a los contagiados.

Amanecerá y ojalá estemos entre los vivos para saber qué van a decir los fanáticos de la OMS. En Panamá la opinión gráfica del 30 de julio presentó el dibujo de un borracho cabezón muy parecido al Dr. Tedros Asdhanaon Ghebreyesus y en donde el secretario general de los gallotes dice: Este señor está peor que la procesión de Portobello “Pa'lante y pa'trás”. Gracias DS y ojalá el mundo científico ponga “cuida'o” cuanto antes con lo que hacen las doctoras Stella Emanuel de Sudáfrica, quien trabaja en Houston, Texas, y Ajoort Lezcano, panameña que trabaja en Arraiján.

Economista, escritor.