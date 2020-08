Decodificando a la COVID

Ha habido otras pandemias en la historia humana, sin lugar a duda, pero esta nos da mucho en qué pensar. Cuando se analiza el daño desde un espectro macro, uno no puede dejar de pensar mal.

Ha habido otras pandemias en la historia humana, sin lugar a duda, pero esta nos da mucho en qué pensar. Cuando se analiza el daño desde un espectro macro, uno no puede dejar de pensar mal. Para nadie es un secreto que el coronavirus como tal, había estado siendo estudiado (alterado o mutado) artificialmente. De hecho, brotes anteriores alarmaron a la población mundial, como diciéndonos “viene el lobo”; y el lobo vino desde China. ¿Pero qué es China?, una enorme potencia, que crea, copia y exporta de todo. Entonces, ¿por qué sorprendernos de que se hubiera propagado tan rápido? De haber salido del África, quizás el contagio se hubiera ralentizado, pero, viniendo de China era imposible. Parece que al mundo se le hubiera olvidado, específicamente de dónde salió el virus: en Wuhan, provincia de Hubei. Y en Wuhan, curiosamente, hay un superlaboratorio genético (virológico y demás). ¡Qué tremenda casualidad!; porque dicen que el virus no salió de una probeta, sino de un murciélago. En pocas palabras, este atroz virus sale del epicentro del comercio mundial (que es China) y cerca de un laboratorio de virus de alta tecnología…, pero no debemos pensar mal; nos dicen que fue un murciélago.

¿Sabe usted cuál es el otro nombre con el que llaman a la COVID-19?; que, dicho sea de paso, es un tipo de coronavirus. Algunas personas lo llaman SARS-COV-2. ¿Le suena el nombre SARS? Síndrome respiratorio agudo grave. El mundo supo de este coronavirus por allá por el 2002; también surgió en China y se pasó a Vietnam. Sus síntomas son: tos, dificultades respiratorias, fiebre alta, escalofríos, temblores, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio y diarrea. Bastante parecidos a los de la COVID-19. Pareciera, a juzgar por el nombre y los síntomas, que la COVID-19 viene del SARS. Claro, podríamos estar hablando de una mutación genética; el virus pudo haberse potenciado en 17 años. Yo no sé de esto, pero en mi ejercicio básico del libre pensamiento, bien podría especular que al SARS-COV-2 (COVID-19) lo armaron artificialmente a partir del SARS. Cosa que nadie ha probado aún. Por otro lado, su letalidad parece incrementarse en pacientes crónicos y adultos mayores. Bueno, eso es completamente lógico; un organismo sano y joven resiste mejor cualquier enfermedad… así dicen.

Hay gente que me ha comentado, de forma conspiranóica, que esto lo sacaron de un laboratorio para diezmar a la población mundial, como una especie de arma biológica. Si fuera así, su letalidad sería muchísimo mayor. Pero lo que más aterra de este virus, aparte de las muertes que ocasiona, es la velocidad con la que se contagia. Si esta enfermedad matara en proporción a cómo contagia, habría muchos más fallecidos. Por eso el sentido común sugiere que, de haber sido creado artificialmente, su fin principal no fue erradicarnos, sino más bien aterrorizarnos. ¿Por qué?... Estamos hablando de que en menos de un año ha comprometido al mundo entero; obligándonos a mantenernos en cuarentena. Esta cuarentena a su vez ha golpeado profundamente la economía mundial; y mucho más a los Gobiernos, a las medianas y pequeñas empresas. Ahora bien, piense usted ¿quién se beneficiaría de la torcedura y sometimiento de los Gobiernos; así como también, y principalmente, de la destrucción de la mediana y pequeña empresa mundial?

Ingeniero en Sistemas Computacionales.