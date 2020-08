A la deriva

¿Cómo se guía una nación? ¿Así, cual barco pirata, buscando fortuna y plata, sin capitán al timón?

A merced de las mareas, del tiempo, del mar, las rocas, las esperanzas son pocas sin hacer las marinas tareas.

De arena se alzan castillos, y se dan discursos en salones, mas los dictan los bufones, a falta de líderes y de caudillos.

Ya no causa conmoción que aquí se compren las leyes, detrás de la carreta ponemos bueyes, y el rico paga su absolución.

No importa aquí que no leas, no hay estrella en estudiar, pues, si te cuesta pensar, es probable que la verdad no veas.

Y así con simple canción, definimos nuestra casa, lugar de justicia escasa, y reino de corrupción.

Dios nos guíe.

Ingeniero civil, miembro de SPIA-COICI-Seccional Azuero e inspector de la JTIA.