Se requiere un alto comisionado de policía y aplicar las 15 reglas de oro

El nuevo cargo del ALTO COMISIONADO DE LA POLICIA, que estamos sugiriendo en base a la experiencia colectiva de nuestra generación que sirvió a esta institución, de debe recaer en un ciudadano (a) civil no inscrito en partidos en los últimos 10 años, con título universitario, indudable solvencia moral y credibilidad pública. Tampoco un ciudadano retirado de la Fuerza Pública, Significaría la presencia permanente del jefe del Ejecutivo entre las filas de la institución y debe velar entre sus atribuciones porque se honre y cumpla con la Ley del Escalafón de Antigüedad y Méritos, respeto a los Derechos Humanos de la ciudadanía, ni permitir abusos en perjuicio de los subalternos uniformados. No interfiere más bien si fuera un colaborador y no subalterno del ministro de Seguridad y el director de la PN. Rinde cuentas directas al presidente de la República, “sería un costoso error el retorno de los directores civiles en la Policía Nacional”, tal como se comentó en la presente semana con sendas entrevistas por televisión. Quiero creer que se trató de una bola que corrió veloz en las redes sociales. Esperamos que el señor presidente, Laurentino Cortizo, descarte de una vez por todas semejante desacierto retrogrado y aberrante, que sin ninguna duda terminaría con la moral, disciplina y espíritu de cuerpo hoy muy frágil, no solo de la PN, además de todo el conjunto integrado de la Fuerza Pública. Debemos siempre tener presente que el pasador de seguridad o anclaje inamovible de estabilidad de nuestro sistema democrático ¡lo representa la Fuerza Pública!, no solo en nuestro país, en toda América Democrática y Tirana…, ¡que nadie se equivoque en esto!

En Panamá, a pesar de que el presupuesto de seguridad sobre los B/ 1200* millones al año, es el más elevado en Centroamérica y el Caribe y el promedio del talento y nivel académico de los oficiales de la FP sobresale o entre los mejores en la región, los resultados en seguridad son adversos o ineficientes. Dicho en términos económicos, “el alto costo de la inversión en seguridad no es rentable ni satisface al soberano, más bien es un desperdicio crónico de recursos importantes, que se le restan a los presupuestos de educación, salud y MIDA. Y si agregamos que contamos con la población más baja entre estos países, a excepción de Belice, y territorio a custodiar menos extenso, la fuerza de la realidad nos indica que en esta materia las cosas no están resultando como se esperaba y precisando en la Policía Nacional. ¿Entonces qué debemos hacer para convertirnos en el país con el mejor sistema de seguridad ciudadana de la región?

LAS 15 REGLAS DE ORO:

1- Transformar, cuanto antes, el sistema penitenciario de cárceles, pudridero de juventudes descarriadas, en Escuelas Correccionales de Capacitación y Formación de Artesanos y Técnicos Especialistas. Dicho mejor, hay que educar a los que no se educaron y son los delincuentes de hoy. (Hay un avance en este proyecto y mayor explicación).

2- Se requiere, para profesionalizar y despolitizar a la PN, una ley formal sobre el escalafón de antigüedad y méritos en cada componente de la FP.

3- No se concibe la situación desde que el policía y oficiales egresan de las academias de formación profesional, ya después, durante toda su carrera de 30 años de servicio, ¡no reciben ninguna clase adicional de adestramiento ni actualización en: acondicionamiento físico, procedimientos policivos, defensa personal sin armas o judo, prácticas de tiro en el polígono con las armas reglamentarias para el servicio.

4- Esta regla de oro es imprescindible: se requiere de un sistema de readiestramiento y capacitación profesional periódico y constante, durante el año. Mientras 1500 policías están de servicio, otro grupo de 1500 está de vacaciones y el tercer grupo en readiestramiento y revisión física. Esta rotación inteligente, que garantiza policías en descanso, en servicio y en adiestramiento, debe ocurrir cada 45 o 60 días. En conclusión, serían seis ciclos de adiestramiento y acondicionamiento físicos al año.

5- Suspender la práctica del policía en otras actividades profesionales como taxista, buseros y camioneros. El Gobierno podría comprar todos los taxis con todo y permisos de operación y sacarlos de circulación, toda vez que se evidencia una saturación o sobreoferta de este servicio en las vías. Rematarlos en subasta pública sin el permiso de operación.

6- Suspender los servicios especiales y las coimas, explotación y abuso de los oficiales superiores en perjuicio de la salud de sus subalternos. A cambio, fortalecer las agencias de seguridad privadas, las cuales deben atender esta demanda de servicios especiales a nivel nacional. Los directores y jefes en provincia prefieren los servicios especiales, porque les rinden beneficios económicos fuera de la ley o corrupción. En consecuencia, esta práctica, al priorizarse, debilita al competir con el servicio regular que paga la ciudadanía con sus impuestos.

7- Los presidentes se obligan en cumplimiento de la Ley del Escalafón de Antigüedad y Méritos de cada componente de la FP, en especial de la PN, en escoger y designar a los directores uniformados, escogidos entre los tres oficiales mejor ubicados en el Escalafón. Si el designado es el menos antiguo de los tres, los otros dos deben pasar a servicio separado hasta alcanzar su derecho a retiro o jubilación, como también donde el presidente les designe.

Observamos: ¡nunca debe permitirse, ya en las postrimerías de la carrera, que el subalterno, de la noche anterior, amanezca de jefe de su jefe!, sería una fuente de baja moral, desgano profesional, indisciplina y baja calidad del servicio de seguridad que merece la ciudadanía.

8- Deben autorizarse los permisos para adquirir y poseer armas de fuego de acción sencilla o semiautomática, ¡nunca automáticas, como subametralladoras! Y solo para defender el hogar y la familia, negocios o empresas. Los dueños de armas no podrán portar armas en su cuerpo, aunque tengan permiso y deben someterse a una evaluación médica y física cada seis meses. A la vez práctica de tiro en un polígono autorizado y calificado por la PN.

Las agencias que venden armas, munición, fulminante y pólvora, deben rendir cuentas detalladas de sus ventas a la autoridad correspondiente. Los ciudadanos que compran municiones para su uso personal deben responder con el 75 % de los cartuchos vacíos, si los hubiere gastado o explotados.

9- El comercio y farmacias en general deben restringir la venta de veneno para roedores y otros y llevar un registro de los clientes que compran y marcas respectivas que contribuyan a investigaciones posteriores. Algunos de estos se utilizan para envenenar a los perros en residencias durante los robos.

10- El Consejo de Seguridad debe examinarse desde sus inicios, con la finalidad de realizar una reingeniería de su estructura, funciones, objetivos y alcance. Siendo honesto, constituye una subutilización de esta herramienta tan importante que más bien debe empeñarse como un “Think Tank” o Centro del Pensamiento de Luces Largas, y desde esa plataforma o Laboratorio de Cerebros, realizar los estudios e investigaciones sobre el porqué de las cosas, como las demandas que traen en sus remolques las nuevas generaciones y cómo los gobernantes deben adelantarse a ello o la evolución de la Revolución Creciente de Aspiraciones Generacionales, principalmente en el campo de la seguridad nacional, incluyendo, por supuesto, a la ciudadana.

En el Consejo de Seguridad es donde se deben concebir los pensum académicos para aplicar en las academias de policía y la organización de la Escuela de Estudios Superiores de las Ciencias Policivas y Seguridad Nacional, obligatoria y requisito a considerar en las promociones desde el rango de mayor hacia arriba.

11- Existe un documento titulado ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, que trata el tema a fondo. Debe haber copias en el Ministerio de Seguridad. Este trabajo tomó dos administraciones. Fue financiado con el apoyo de la Unión Europea, BID, PNUD y Panamá. Fue adoptada como estrategia de seguridad ciudadana para el país, en reunión formal del Gabinete Político del Gobierno del expresidente Varela. La miopía política, celos y la ausencia de madurez lo archivó.

12- Históricamente y a nivel mundial, para garantizar una seguridad ciudadana satisfactoria, ideal o excelente, nada sustituye al patrullaje a pie de los policías durante 24 horas, noche y madrugada, con el apoyo de las patrullas a motor y el servicio canino.

No deben permitir, en horas de servicio, el uso de celulares a los policías, sino radios portátiles y vara policial, linternas y capotes. Nuestra seguridad ciudadana desaparece desde las 18:00 horas.

13- Implementar el Servicio de Vigilancia en ropa de civil en las áreas comerciales por saturación y desaparecer. Este modelo de servicio es muy eficiente, pero a la vez muy delicado, toda vez que requiere de un control de oficiales muy eficientes, para no incurrir en abusos ni excesos.

14- Tan pronto se pueda volver a organizar y echar a andar el SERVICIO NACIONAL DE RADIOPATRULLAS VIGILANTES DE CARRETERAS, CAMINOS Y AEROPUERTOS RURALES, DEBE PROCEDERSE. HACE MUCHA FALTA.

15- Patrulla de vigilancia de la ribera de las playas, de los mares, ríos y esteros, con botes livianos.

Excomandante de la GN; ex ministro de Desarrollo Agropecuario.