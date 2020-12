Una escogencia acertada, la cual merece el aplauso

La ex primera dama Vivian Fernández de Torrijos fue elegida representante ante el comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos de las personas con discapacidad. Tal distinción viene a compensar la labor titánica que ha hecho ella en favor de las personas con necesidades especiales. La votación fue histórica y con esta escogencia Vivian Fernández de Torrijos se convierte en miembro del Comité @ONU sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad #CRPD, en representación de Panamá. En un mensaje por las redes sociales la vicecanciller Erika Mouynes declaró: “Panamá hace historia y se coloca en importante Comité @ONU”. Este espacio de comentarios y glosas felicita a los grupos que propusieron a Vivian de Torrijos ante el ministerio de Relaciones Exteriores. De la misma manera a las autoridades de la Cancillería por haber tenido fe en la propuesta. Este es otro triunfo para Panamá y un reconocimiento a la trayectoria de la ex primera dama. Luego de la escogencia Vivian Fernández de Torrijos me dijo: “Esta elección entre tantos participantes me llena de orgullo y redobla mi compromiso por una sociedad sin barreras físicas o sociales”.

Hace muchos años intenté con mi esposa investigar sobre niños con necesidades especiales y que se mantenían en el ostracismo. Eran seres angelicales que permanecían casi presos debido a que los familiares se negaban a sacarlos para evitar la bura. También actuaban así para que el resto de la comunidad no supiera de la existencia de ese ser especial. Parecía que estaban condenados a la oscuridad debido al comportamiento de sus familias y a la falta de políticas públicas de inclusión. No pudimos publicar el suplemento ante la poca cooperación de los hogares que tenían en su seno a un familiar cercano con necesidades especiales. Paso a paso comenzaron a escucharse voces que pedían un espacio para esas criaturas inocentes. Una mañana cualquiera de hace varios años escuchaba a una niña con dificultad para hablar. Ella participaba en un programa matinal en Radio Panamá. Al no conocer la historia que había cometí el grave error de lanzar una crítica intrapersonal. Me pregunté ¿cómo esa radio permitía la participación de esa niña? No me quedé allí y comencé a investigar. Se trataba de Daniela Torrijos Fernández una niña angelical con una personalidad extraordinaria. ¡Ella tenía necesidades especiales y la radio cumplía con el sueño de ella y con el plan de inclusión!

Cuando el padre ganó las elecciones de mayo de 2004 su mamá, en función de Primera Dama, pudo echarle más ganas a esa política de inclusión. Durante ese gobierno se abrió una secretaría nacional para tal fin y aquellos seres sin voz y sin rostro contaron, desde ese momento, con una gran aliada… Vivian Fernández de Torrijos. Ese fervor, esa pasión por aquellas criaturas también hizo que la señora de Torrijos acariciara la idea de escribir un libro sobre su trayectoria. La inspiración la tuvo en una feria del libro en Nueva York. Allí vio cómo los grandes escritores en vez de darle una tarjeta de presentación te ofertaban un libro. Así nace la obra, “Sin Etiquetas” la cual ha tenido un gran éxito a nivel nacional e internacional. Vivian Fernández de Torrijos con esa obra cumple los tres propósitos del ser humano los cuales son, tener hijos, plantar árboles y escribir un libro. Allí narra sus vivencias y una parte de esa obra cuenta con un espacio donde le dio esperanza de inclusión a miles de niños con necesidades especiales.

Periodista