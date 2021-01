Un discurso presidencial desde el enfoque colonense

Escuché detenidamente el informe a la nación del presidente de la República, Laurentino “Nito” Cortizo, y me causan asombro algunas interpretaciones de hombres y mujeres que están viendo en este momento el soplo del viento en los árboles, sin dejar su mirada sobre el bosque en general.

Son del conocimiento de la población las condiciones desastrosas en las cuales este Gobierno recibió las arcas estatales; entre ellas, una deuda por más de 20 mil millones de dólares, la cual fue exorbitantemente aumentada por los dos Gobiernos que lo antecedieron.

Qué decir de la ausencia de compromisos con diversos actores, entre ellos salud, educación, cuentas por cobrar, obras paralizadas, etc.

Cómo olvidar el abandono por más de ocho años de la construcción del Hospital del Niño, la ciudad hospitalaria y diversos hospitales del país, los cuales hoy están en proceso de inicio.

Ahora bien, si hablamos de acciones macro, es necesario revisar las obras de construcción de la nueva ruta del metro y la extensión hasta Villa Zaita, lógicamente procurando mejorar la convivencia de los panameños.

Si me ubicó en la provincia de Colón, ¿cómo pasar por desapercibida la construcción de 67.7 kilómetros de carretera desde Gatún hasta Miguel de la Borda, al igual que los16.3 kilómetros de rehabilitación del fuerte San Lorenzo y la aduana de Portobelo, aunado a los 23.3 kilómetros de los caminos de producción agropecuaria de costa abajo, en los distritos de Chagres y Donoso, más los 13.2 kilómetros del camino Encantadita-Limón?

En el caso del deporte, el rescate del estadio Mariano Bula, el cual fue abandonado por los panameñistas, y si hablamos de educación, por favor mirar la construcción del nuevo colegio Anastasia Mitre en Palma Bella, costa abajo.

Al cuestionar a un Gobierno que ha tratado de hacer lo imposible en medio de pandemia debo preguntar: ¿Se ha detenido del pago de Pase U y red de oportunidades, entre otros?

¿No debemos recordar que fuimos el primer país en la región que organizamos el Bono solidario ordenadamente por cédula?

¿No debemos recordar que somos el país que más prueba sobre la COVID-19 ha realizado, llegando a casi 15 mil por día?

¿No recuerdan que hemos realizado el enlace de la adquisición de las vacunas a diferencia de otras regiones?

Sé que muchas cosas deben mejorar y sé que, con la ayuda de los que se quieran sumar, mejorarán, pero debemos saber que muchos de los problemas fueron heredados y a mi criterio este Gobierno les está dando la cara.

En cuanto a la salud, no podemos hacer más allá de lo que los ciudadanos no quieren hacer. Recuerden que la primera línea de defensa es el propio ciudadano, y su comportamiento inadecuado no puede, no debe ser trasladado al Gobierno de turno.

Termino diciendo que la democracia permite libertad de opiniones, pero esas opiniones deben estar fundamentadas en el respeto y valor al prójimo.

Esperemos entonces que cada uno haga lo que le toca hacer, sin tener la necesidad de esperar que otro resuelva algo que en realidad debe ser corregido y resuelto por uno mismo.

Vienen mejores tiempos para Panamá, pero eso depende de las acciones de cada uno de nosotros.

Docente universitario.